(P) Cum iti protejezi telefonul cand faci sport? 4 sfaturi

Dinamismul unei sesiuni de activitate fizica devine mai puternic atunci cand este acompaniat de melodiile favorite.

Sursa foto: https://unsplash.com/photos/By5y8i9sx1A

Acestea ofera placere si energie sportului, indiferent de natura acestuia: jogging, exercitii cardio, exercitii de fitness, ciclism sau dans.

Consultă lista următoare de sfaturi si ponturi pentru a-ti putea proteja telefonul cat mai bine in perioadele in care faci sport.

Protejeaza-ti telefonul cu o husa potrivita

Husele si foliile de protectie pentru ecran, pentru camera principala si frontala sunt necesare pentru sesiunile de sport. Telefonul tau este predispus la diferite socuri fizice, precum zgarieturile, in cazul in care se atinge de aparatele de fitness, sau cazaturile, in cazul joggingului sau al ciclismului.

O husa trebuie intotdeauna sa fie potrivita pentru designul telefonului tau. De exemplu, husele pentru Huawei Mate 40 Pro Plus nu se vor potrivi pentru alte modele din colectia Huawei, precum 40 Lite sau Pro. Acest lucru se aplica si pentru restul brandurilor de telefoane.

Exista numeroase tipuri de huse, printre cele mai folosite produse de protectie pe perioada activitatilor sportive sunt:

● Husele de tip carcasa. Carcasa protejeaza doar spatele telefonului. Pentru partea frontala se recomanda aplicarea unei folii de calitate ca sa diminuezi posibilitatea unor accidente.

● Husele armor. Asemeni huselor de tip carcasa, acestea protejeaza spatele device-ului, insa marginile lor, fiind iesite in relief, asigura si un minim de siguranta display-ului. Husele armor sunt mai puternice deoarece sunt create din metal.

● Husele flip si book. Aceste tipuri de huse ofera protectie intregului telefon. Ele acopera atat spatele, cat si ecranul, alaturi de un sistem de prindere din plastic sau silicon.

● Husele 360. Sunt unele dintre cele mai cautate tipuri de accesorii deoarece sunt compuse din 3 componente: protectia pentru spate, pentru ecran si laterale si folia de protectie. Acestea ofera un grad ridicat de siguranta.

● Husele de tip banderola. Potrivite in special pentru ciclism si jogging, acestea se prind de brat cu ajutorul unui sistem de fixare Velcro, din nailon si pasla. Husele banderola sunt universale.

● Husele waterproof. Exista huse speciale pentru inot. Acestea sunt extrem de rezistente la umiditate, apa si la presiunea acesteia.

Investeste intr-un smartwatch

Smartwatch-ul este un accesoriu din ce in ce mai raspandit si achizitionat datorita multiplelor functii pe care le are. Deoarece este conectat la telefon, acesta poate fi independent de dispozitiv pana la o anumita distanta. In functie de model, distanta difera.

Smartwatchul este potrivit pentru activitatile fizice indoors, precum intr-o sala de fitness, de cardio sau de dans, cat si in propria locuinta. Prin folosirea acestui ceas, riscul ca telefonul tau sa suporte socuri mecanice este aproape inexistent. Totusi, pentru siguranta smartwatch-ului, poti cumpara o folie de protectie.

Exista si accesorii smartwatch independente de telefon. Acestea sunt excelente pentru activitatile de sport in natura. Aici se incadreaza si bratarile fitness.

Foloseste o bratara fitness

Noile modele de bratari pentru sport monitorizeaza fiecare activitate fizica, ritmul inimii, pasii si forma activitatii: mers alert, jogging, sprint sau ciclism. Unele au capacitatea de a inregistra aceste informatii in lipsa telefonului, insa vei cunoaste toate informatiile de abia cand vei deschide aplicatia de pe device.

Alte modele de bratari fitness necesita proximitatea telefonului. Este potrivit pentru ciclism deoarece poti lua cu tine un rucsac de mici dimensiuni in care sa iti depozitezi obiectele necesare: telefon, chei, un snack proteic si bineinteles, apa.

Renunta la telefon si bucura-te de natura

Daca joggingul sau plimbatul cu bicicleta intra in rutina ta matinala sau cea de seara, renunta la telefon pentru aceasta perioada.

Creeaza un program si anunta-ti de dinainte prietenii si familia care sunt intervalele in care nu te vor putea contacta. In cazul in care esti o persoana punctuala, iar timpul este un element important, poti folosi un ceas traditional pentru a sti ora exacta.

Sportul este o activitate fizica ce ar trebui inclusa in programul tau cel putin a data sau de doua ori pe saptamana. El ajuta la mentinerea sanatatii tale. Exercitiile pot include mersul alert, joggingul, turele de bazin sau activitatile realizate la sala de fitness sau in propria locuinta.

Protejeaza-ti telefonul de eventualele socuri cu o husa de calitate sau prin inlocuirea acestuia cu diferite accesorii moderne. Nu uita sa te bucuri de sportul și momentele petrecute in natura!