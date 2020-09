(P) Cote pariuri Roland Garros: Simona Halep, principala favorită

Simona Halep va lua startul, începând cu 27 septembrie, la Roland Garros, competiție pe care o pornește din postura de principală favorită.

În acest articol o să publicăm tot ce trebuie să știți înainte de startul turneului de Grand Slam, de la favorite, la cote pariuri Roland Garros, program și televizare.

Simona Halep este cap de serie numărul 1, după ce australianca Ashleigh Barty a decis să se retragă. De asemenea, de la Australian Open vor lipsi și alte jucătoare cunoscute precum Naomi Osaka, Bianca Andreescu și Belinda Bencic.

Chiar și așa, turneul de la Paris se anunță a fi unul deschis, dacă ne uităm pe rezultatele din ultimii ani.

Cote pariuri Roland Garros: Simona Halep, favorita numărul 1



Privind secțiunea cote pariuri Roland Garros de la Unibet am putut observa ca Simona Halep este principala favorită. Cota sportivei noastre este 3.50, semn că bookmakerii mizează pe ea.

La Unibet, Simona Halep este mare favorita sa castige trofeul

Simona Halep este urmată de Garbine Muguruza (cota 8.00), Victoria Azarenka (cota 12.00) și Serena Williams (cota 14.00). Tot în secțiunea cote pariuri Roland Garros de la operatorii licențiați vedem că două jucătoare care se simt foarte bine pe zgură, Elina Svitolina și Kiki Bertens, au cota 15.00, respectiv cota 21.00.

Ca o curiozitate, dacă ne uităm la cote pariuri Roland Garros observăm că celelalte jucătoare din România au șanse destul de mici. Spre exemplu, Sorana Cîrstea are cota 801.00, iar, Ana Bogdan are cota 901.00.

Ce adversare are Simona Halep la Roland Garros



Sportiva noastră va evolua în turul 1 contra ibericei Sara Sorribes Tormo, aflată pe locul 70 în clasamentul WTA. Aceasta va fi prima întâlnire a Simonei cu jucătoarea în vârstă de 23 de ani, aflată în plină ascensiune.

Dacă va trece de Tormo, Simona se va duela cu învingătoarea dintre Irina Begu și Jil Teichmann.

În turul trei, Simona Halep ar putea da peste Amanda Anisimova, jucătoarea care a eliminat-o anul trecut în sferturile de finală de la Roland Garros, sau Cici Bellis.

În optimi, Simonei îi pot ieși în cale Dayana Yamstremska, Marketa Vondrousova, finalista de anul trecut, sau Eugenie Bouchard.

Apoi, în sferturile de finală, pe aceeași parte de tablou se mai află Kiki Bertens, Johanna Konta și Cori Gauff, iar în semifinale se poate duela cu una dintre Elina Svitolina, Serena Williams sau Elise Mertens.

Simona Halep e în formă bună



Nu e de mirare că Simona Halep este principala favorită dacă ne uităm pe cote pariuri Roland Garros, ținând cont de forma în care se află.

În luna februarie, înainte de întreruperea turneelor, Simona a câștigat turneul de la Dubai. Apoi, de la revenire, s-a impus în finala de la Praga în meciul cu Elise Mertens, iar apoi a câștigat în premieră și turneul de la Roma.

În acest an, Simona are 20 de victorii și doar două înfrângeri. Ambele au fost suferite în luna ianuarie, la Adelaide, în sferturile de finală cu Aryna Sabalenka, și în semifinale la Australian Open, cu Garbine Muguruza.

În plus, Simona a arătat tot timpul că se simte bine la Roland Garros, competiție pe care a câștigat-o în 2018, după o finală cu Sloane Stephens. Anterior, sportiva noastră a mai avut două finale pierdute, în 2014 și 2017. De asemenea, Simona a declarat că zgura este suprafața sa preferată, astfel că avem speranțe mari pentru Roland Garros 2020.

Cote pariuri Roland Garros: Rafael Nadal, principalul favorit la masculin



Privind secțiunea masculine, la cote pariuri Roland Garros observăm că Rafael Nadal este marele favorit, având cota 2.00 să câștige turneul. El este urmat de liderul clasamentului ATP, sârbul Novak Djokovic, care are cota 2.88, și de campionul de la US Open 2020, austriacul Dominic Thiem, care are cota 4.75.

La baieti, Rafel Nadal este favoritul specialistilor sa castige acest an Roland Garros

În schimb, Stefanos Tsitsipas si Daniil Mdevedev sunt departe, având cota 34.00, respectiv 41.00, iar Carreno Busta are cota 51.00.

Anul trecut, Roland Garros a fost câștigat de Rafael Nadal, după o finală cu Dominic Thiem, o reeditare a evenimentului din 2018.

Cine televizează Roland Garros?



Meciurile de la Roland Garros 2020 vor fi televizate în țara noastră de postul Eurosport. De asemenea, meciurile sunt LIVE și la Unibet TV. Roland Garros 2020 este programat între 27 septembrie și 11 octombrie.

