(P) Cote la pariuri sportive - Ghidul Incepatorului de la A la Z 

Daca te afli in fata primului tau bilet la pariuri sportive, cunosti foarte bine adversarii, insa cotele iti pun bete in roate, atunci te afli in locul potrivit. Pentru ca vei afla in cele ce urmeaza cele mai importante informatii despre cote, asa cum pot fi acestea gasite pe site-urile de pariuri sportive.

Care sunt principalele tipuri de cote la pariuri sportive? Ce spun acestea despre participantii la un anumit eveniment sportiv? Cum se calculeaza un bilet cu mai multe cote? Iata cat de multe informatii poti afla din acest articol interesant:

Ce sunt cotele la pariuri sportive?

Fiecare eveniment sportiv descrie o competitie intre doi sau mai multi adversari. In functie de sansele reale pe care acestia le au, in vederea obtinerii victoriei, fiecarui adversar ii este atribuita o anumita sansa, detereminata de o cota.

Cum este si normal, cu cat sansele de a castiga ale unui concurent sunt mai mari, cu atat cota din dreptul acestuia va fi mai mica. Acelasi lucru se poate spune si in cazul celeilalte extreme: jucatorul cu cele mai mici sanse de victorie se va bucura de cea mai mare cota.

Care sunt principalele categorii de cote?

La nivel global, exista mai multe tipuri de cote pentru evenimente sportive:

1. Cotele europene

Sunt cele pe care pariorii le pot gasi si pe site-urile cu pariuri online din Romania: eFortuna, Betano, Sportingbet, Unibet etc. Cotele europene (cunoscute si sub denumirea de “cote decimale) au o anumita valoare, ce este inmultita ulterior cu suma pariata, pentru a arata castigul potential al jucatorului.

De exemplu: in cazul unei victorii, echipa A are cota 3.5. Un pariu de 100 RON pe aceasta cota si validarea ulterioara a acestuia, va aduce pariorului un castig de 350 RON. Vezi mai jos cum se calculeaza biletele cu mai multe meciuri (cote europene)!

2. Cotele fractionale

Valorile cotelor sunt reprezentate de fractii. In cazul in care pariezi o suma de bani, egala cu valoarea numitorului, poti obtine un castig potential egal cu valoarea numaratorului. Iti vom oferi si un exemplu, pentru a intelege mai bine un astfel de calcul:

In cazul unui eveniment sportiv insotit de cota fractionala 9/10, aceeasi suma pariata de 100 RON poate genera un castig posibil de 190 RON, adica un profit de 90 RON.

Profitul: 100 RON * 9/10 = 90 RON

Castigul: 100 RON + 90 RON = 190 RON

3. Cotele asiatice

In cea de-a treia categorie de cote la pariuri sportive, intalnim cotele propuse la agentiile din zona Orientului Indepartat:

- Cotele Hong Kong: o astfel de cota este egala cu cea decimala - 1.00. Asadar, in cazul unei cote europene de 3.00, cota Hong Kong va fi egala cu 3.00 - 1.00 = 2.00. Castigul pe care pariorul il obtine, in cazul in care evenimentul sportiv s-a incheiat cu rezultat favorabil lui, este produsul dintre suma pariata initial si cota Hong Kong;

- Cotele malaeziene: reprezinta o alta categorie de cote populare pe site-urile si in agentiile stradale asiatice. Cotele malaeziene la pariuri sportive sunt de doua feluri: cote malaeziene pozitive (profitul este egal cu produsul dintre suma pariata initial si cota); cote malaeziene negative (profitul este egal cu impartirea sumei pariate initial la cota).

Cum calculezi cota totala a unui bilet la pariuri?

In cazul in care un jucator la pariuri sportive doreste sa plaseze o suma de 100 RON pe un bilet cu mai multe evenimente sportive, calculul mizei totale si al castigului final se realizeaza in felul urmator:

Plecand de la premisa ca fiecarui eveniment sportiv ii este atribuita o anumita cota, cota toala a biletului se calculeaza inmultind toate cotele evenimentelor sportive de pe bilet. De exemplu, avem 3 evenimente cu 3 cote: 1.90 / 2.20 / 6.00.

Asadar, cota totala a biletului este: 1.90 * 2.20 * 6.00 = 25.08

Pentru a vedea care este castigul potential al pariorului, in cazul in care toate cele trei evenimente sportive se vor termina intr-o maniera favorabila pentru el, se va inmulti suma pariata initial cu miza totala a biletului:

Asadar, castigul potential este: 100 RON * 25.08 = 2508 RON.

Asigura-te ca intelegi foarte bine regulile de baza ale pariurilor sportive, inainte de a plasa bani adevarati in joc. Mai mult decat atat, pariaza responsabil de fieare data, alocand acestei activitati doar sume de bani ce nu influenteaza calitatea stilului de viata pe care il ai!