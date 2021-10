(P) CFR Cluj vs. AZ Alkmaar: Pronosticuri pentru al 3-lea meci al ardelenilor din grupele ECL

CFR Cluj primește vizita lui AZ Alkmaar în etapa a 3-a a fazei grupelor UEFA Conference League, pe 21 octombrie, de la ora 22:00. Partida va fi arbitrată de o brigadă din Turcia, avându-l la centru pe Halis Özkahya.

După două meciuri în această competiție, echipa antrenată de Dan Petrescu este codașa grupei D, cu un singur punct, în timp ce reprezentanta Olandei este pe primul loc, cu 4 puncte.

CFR a pornit cu stângul, fiind învinsă în deplasare de Jablonec (0-1), un adversar mult mai slab cotat. Apoi, în Gruia a venit Randers, care a obținut un punct (1-1). Nici AZ Alkmaar nu a avut cel mai bun start (2-2 pe terenul lui Randers), dar și-a respectat statutul de favorită la câștigarea grupei prin succesul repurtat în runda secundă, în fața lui Jablonec (1-0).

Este o grupă echilibrată, drept mărturie stând toate rezultatele înregistrate până acum. Au fost doar remize sau victorii la un gol diferență. Așadar, se poate întâmpla orice în cele patru partide rămase de disputat.

Prima confruntare directă



Va fi prima confruntare directă între CFR Cluj și AZ Alkmaar. Campioana României este pe primul loc în Liga I, dar vine după o înfrângere alarmantă, 0-2 în deplasare cu Rapid, la capătul unui meci în care nou promovata a făcut legea din punct de vedere tactic. „Ceferiștii” au doar o victorie în ultimele trei meciuri în toate competițiile, 2-1 cu Gaz Metan Mediaș în campionat, după ce la pauză au fost conduși.

„E clar că n-a fost cel mai bun meci al nostru. Am intrat în teren pe vârfuri. Nu ne-am bătut, nu ne-am luptat. Când nu faci lucrurile cum trebuie, la final iei ce meriți. Sunt surprins, am avut 14 zile în care ne-am pregătit bine, echipa a arătat bine și a venit meciul oficial și am arătat parcă invers față de cum am arătat în pregătire. Nu putem fi invincibili, dar trebuie să arătăm mai bine în meciurile următoare”, a declarat Dan Petrescu după înfrângerea cu Rapid. Tehnicianul a fost completat de internaționalul Andrei Burcă: „Ne-am prezentat lamentabil, n-a fost nici măcar o echipă, cum vorbim înainte de fiecare meci, s-au făcut și greșeli individuale. Am întâlnit o echipă arțăgoasă, care a știut ce vrea de la acest meci și a meritat victoria”

De partea cealaltă, echipa din Alkmaar este pe locul 9 în Eredivisie, cu patru victorii și patru înfrângeri. Vine după patru succese consecutive, ultimul succes fiind spectaculos: 5-1, pe teren propriu, contra lui Utrecht, ocupanta locului 3!

Alkmaar este mult mai valoroasă pe hârtie



Cel mai scump jucător al lui CFR Cluj este fundașul central Andrei Burcă, evaluat de transfermarkt.com la 3,3 milioane de euro. Reprezentanta Olandei are un jucător de 15 milioane de euro (fundașul stânga Owen Wijndal) și doi fotbaliști cotați la 8 milioane de euro (mijlocașul central Fredrik Midtsjo și mijlocașul ofensiv Albert Gudmundsson).

Sunt probleme cu banii în Gruia



CFR Cluj are probleme financiare, fiind la un pas de depunctare din cauza datoriilor. Șefii campioanei au reușit să plătească o primă tranșă de 100.000 din totalul de 250.000 de euro datorați lui FC Botoșani pentru transferul lui Meleke și i-au convins pe fotbaliști să semneze o hârtie prin care acceptă eșalonarea restanțelor salariale. „S-a semnat o înțelegere cu privire la salariul pe luna septembrie care se va plăti în următoarele 2 luni. Trebuia să fim la zi cu salariile până pe 30 septembrie, deoarece a venit monitorizarea UEFA”, a declarat directorul sportiv Bogdan Mara.

Pronosticuri CFR Cluj vs AZ Alkmaar



Dacă vrea să se califice în faza următoare a competiției, CFR Cluj nu are altă variantă decât victoria în meciul cu AZ Alkmaar. Totuși, un pariu pe solist este destul de riscant, de aceea este mai recomandată opțiunea CFR Cluj Draw no Bet, care are cota 2.45. Dacă nu știți ce înseamnă această selecție, puteți citi despre Draw no Bet pe PariuriX.

În 9 din ultimele 10 meciuri jucate de AZ Alkmaar în toate competițiile s-au marcat minim trei goluri. O altă variantă interesantă de pariu este „peste 2.5 goluri”, care are cota 2.00, una foarte bună în raport cu probabilitatea de câștig.