(P) Ce stil de pariere trebuie sa iti asumi pentru te putea considera un “parior profesionist”?

Sursa foto: AICI

Pariurile sportive reprezinta un domeniu ce pare a fi inteles de absolut oricine, indiferent de sportul pe care se mizeaza si indiferent de competitia in cadrul careia se desfasoara o anumita partida. Insa o mare parte a celor care pariaza constant pe evenimente sportive pierd mai mult decat reusesc sa castige, in limitele unui interval de 12 luni. Unii dau vina pe ghinion, altii apeleaza la scenarii conspirationiste, menite sa le asigure certitudinea ca nu ei sunt responsabili pentru esecurile inregistrate la ultimele bilete.

Specialistii afirma ca la nivel subconstient, aceste ipoteze “plauzibile” pentru cei care pierd au rolul de a masca un adevar cat se poate de incomod pentru multi: lipsa de profesionalism in pariere. Asadar, iata ce stil de joc adopta cei care castiga mai mult decat pierd in decursul unui an, alegand sa parieze disciplinat pe evenimentele sportive de care sunt interesati:

Stil de pariere bazat pe money management

Cei care sunt recunoscuti ca fiind “jucatori profesionisti” la pariuri sportive, pretuiesc fiecare leu pe care il plaseaza pe un anumit eveniment sportiv. Nu vei vedea niciodata un parior din aceasta categorie aparte mizand sume fabuloase de bani pe 2-3 evenimente, pentru ca acesta este in permanenta constient de caracterul dinamic al unui meci, indiferent de sport.

Banii plasati sunt directionati catre partide atent studiate in prealabil. In cazul unor pierderi substantiale, mizele nu vor creste, ca urmare a adoptarii unui stil de joc “la recuperare”. Jucatorii profesionisti isi pastreaza cumpatul in fata unui sir de esecuri, analizand in detaliu greselile facute in cazul ultimelor bilete si continuand sa directioneze catre pariuri sume de bani ce nu afecteaza in niciun fel calitatea stilului personal de viata.

Stil de pariere bazat pe analiza si implementare

Jucatorii care adopta un stil “PRO”, atunci cand mizeaza pe anumite pariuri sportive, inteleg foarte bine importanta analizarii datelor statistice. Un eveniment se poate analiza din extrem de multe perspective, iar cei care cred ca stiu “totul” despre o echipa, doar pentru ca au vazut LIVE ultimele trei evolutii ale acesteia, trebuie sa citeasca in continuare acest articol.

Variabile dupa variabile pot determina soarta unei partide: numarul de jucatori accidentati, stilul de arbitraj al celui nominalizat la centru in acea etapa, starea gazonului, conditiile meteo, miza acelei partide, stilul de joc al echipei gazda, relatia antrenorului oaspetilor cu jucatorii etc. Asadar, mai multe aspecte analizate inainte de meci, mai multe sanse de castig. Evident, aceasta nu reprezinta o regula universal valabila, pentru ca dinamica unei partide este unica, fiind influentata de factori contextuali, ce pot schimba in 2 minute soarta acelui meci.

Stil de pariere bazat pe asumarea erorilor

Sunt multi cei care joaca la pariuri sportive, insa din totalul acestora, ponderea celor care castiga constant este cat se poate de redusa. Motivele par sa aiba un numitor comun: repetarea acelorasi greseli, fapt ce determina un tipar de pariere, pe care jucatorii cu greu il pot schimba. Totusi, ajustarea erorilor facute in trecut poate oferi adevarate surprize.

De aceea, pariorii profesionisti tin o evidenta clara a tuturor pariurilor plasate, strangand date ce i-ar putea contraria pe unii jucatori aflati la inceput de drum: data si locul meciului; motivele pentru care au ales acel pariu sportiv in locul altora; suma de bani plasata; meciurile care nu “au iesit”; motivele pentru care au fost inregistrate acele esecuri; starea emotionala din acea zi; situatii ce au putut influenta gandirea / starea de spirit a jucatorului, la momentul plasarii pariului sportiv.

Iata care sunt cele mai importante elemente din structura unui stil de pariere profesionist. Pentru ca ne apropiem de final, merita sa precizam pe scurt si alte caracteristici ale unui joc responsabil, dar orientat in acelasi timp catre un raport pozitiv castiguri:esecuri. Asadar, mentiunile de astazi se acorda:

- Rabdarii si perseverentei in adoptarea aceluiasi stil;

- Concentrarii pe un numar mic de sporturi;

- Tratarii cu un calm desavarsit a situatiilor neplacute,

- Mentinerii unei bariere intre pariuri si viata personala.

