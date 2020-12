(P) Ce sanse are Romania sa ajunga la Cupa Mondiala din 2022

Romania si-a aflat adversarele din preliminariile pentru Cupa Mondiala din 2022 si are o misiune destul de dificila in incercarea de a ajunge la turneul final.

Echipa noastra a fost plasata in Grupa J, alaturi de Germania, Islanda, Macedonia de Nord, Armenia si Liechtenstein.

La Cupa Mondiala se califica direct castigatoarele grupelor, in timp ce ocupantele locurilor 2 vor disputa baraj pentru a ajunge la turneul final.

Sansele ca "tricolorii" sa ajunga la Cupa Mondiala de pe primul loc sunt insa destul de mici, avand in vedere ca Germania este o echipa redutabila, care nu are emotii in preliminariile pentru turneele finale.

De asemenea, Islanda ne-a interzis visul de a juca la EURO 2020 pe Arena Nationala, in timp ce Macedonia de Nord este si ea in plina ascensiune si s-a calif-icat la turneul continental programat anul urmator.

Potrivit cotelor la pariuri publicate pe acest site, Romania are cota 9.00 sa castige Grupa J. In schimb, tricolorii au cota 1.60 sa se claseze pe locurile 1 sau 2. Ger-mania are cota 1.15 sa castige grupa, in timp ce Islanda are cota 15.00 sa termine pe primul loc. Ce-i drept, Romania este mai bine cotata decat Islanda cand vine vorba despre clasarea pe locurile 1-2, intrucat nordicii au cota 3.00.

Macedonia de Nord are cota 35.00 sa castige grupa si cota 7.00 sa termine pe lo-curile 1-2. Armenia are cota 100.00 sa incheie pe primul loc si 20.00 pe locurile 1-2, in timp ce Liechtenstein are 500.00 sa incheie pe primul loc si 100.00 pentru 1-2.

Conteaza foarte mult si felul in care vom incepe campania de calificare, avand in vedere ca programul stabilit de UEFA ne ofera doua meciuri pe teren propriu, cu Macedonia de Nord si Germania, in martie 2021. Apoi, urmeaza meciul cu Is-landa din deplasare, unde am pierdut deja in barajul pentru EURO 2020.

Romania nu a mai ajuns la Cupa Mondiala din 1998

Ultima participare a Romaniei la Cupa Mondiala dateaza tocmai din 1998. La acel moment, echipa noastra avea o generatie foarte buna, din care faceau parte jucatori precum Gica Hagi, Gica Popescu si Adrian Ilie. La Cupa Mondiala din 1998, Romania s-a oprit in optimile turneului disputat in Franta.

Echipa noastra a castigat o grupa din care au mai facut parte Anglia, Columbia si Tunisia, dupa ce a obtinut 7 puncte. Ulterior, echipa noastra s-a oprit in optimi, fiind invinsa de Croatia cu 1-0.

De atunci, tricolorii au mai ajuns doar de trei ori la turnee finale, numai la Cam-pionatul European, in 2000, 2008 si 2016.

Programul meciurilor din Grupa Romaniei:

25 martie 2021 (ora 21:45): Romania - Macedonia de Nord, Germania - Islanda, Liechtenstein - Armenia

28 martie 2021: Armenia - Islanda (ora 19:00), Romania - Germania (ora 21:45), Macedonia de Nord - Liechtenstein (ora 21:45)

31 martie 2021: Armenia - Romania (ora 19:00), Germania - Macedonia de Nord (ora 21:45), Liechtenstein - Islanda (ora 21:45)

2 septembrie 2021 (ora 21:45): Islanda - Romania, Liechtenstein - Germania, Macedonia de Nord - Armenia

5 septembrie 2021: Islanda - Macedonia de Nord (ora 19:00), Romania - Liech-tenstein (ora 21:45), Germania - Armenia (ora 21:45)

8 septembrie 2021: Armenia - Liechtenstein (ora 19:00), Macedonia de Nord - Romania (ora 21:45), Islanda - Germania (ora 21:45)

8 octombrie 2021 (ora 21:45): Germania - Romania, Islanda - Armenia, Liech-tenstein - Macedonia de Nord

11 octombrie 2021 (ora 21:45): Romania - Armenia, Islanda - Liechtenstein, Macedonia de Nord - Germania

11 noiembrie 2021: Armenia - Macedonia de Nord (ora 19:00), Romania - Is-landa (ora 21:45), Germania - Liechtenstein (ora 21:45)

14 noiembrie 2021 (ora 19:00): Liechtenstein - Romania, Armenia - Germania, Macedonia de Nord - Islanda