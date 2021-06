(P) Ce sa ii oferi unui copil pe care nu il cunosti: 7 idei de cadouri

Ai fost invitat undeva si ai aflat ca acolo este si un copil pe care nu il cunosti?

Trebuie sa mergi cu copilul tau intr-o vizita la un nou coleg/colega de clasa si trebuie sa oferi un cadou? Ce ii cumperi? Este, pana la urma, un copil pe care nu l-ai vazut niciodata, asa ca va fi destul de dificil sa faci o alegere. Iti poti intreba copilul despre ceea ce ii place celui vizat, insa daca nu ai copii, “aventura” de a cauta cadouri pentru copii poate fi una cumplita! Ei bine, nu ar trebui sa fie in acest fel. De ce? Pentru ca suntem pe cale de a-ti oferi cateva idei de cadouri ce, cu siguranta, il vor impresiona chiar si pe acel copil care are de toate.

1) Cuburi de constructie

Indiferent de cate cuburi de costructie are, unui copil nu ii vor fi niciodata de prisos altele! Pentru a fi cu adevarat sigur, iti recomandam sa cumperi cuburi clasice, in loc de un set specific pe care il poate avea deja. Piesele clasice, pe de alta parte, sunt intotdeauna bune si sunt perfecte pentru jocuri pline de imagine si creativitate ... si cu cat mai mult, cu atat mai bine! Asa ca te poti prezenta cu astfel de cuburi in fata oricarui copil mai mare de 3 ani. De ce mai mare? Pentru ca aceste cuburi au dimensiuni mici si pot fi ingerate cu usurinta si, din acest motiv, nu sunt recomandate celor foarte mici. Insa, exista si pentru cei foarte mici cuburi de dimensiuni mai mari, ce pot fi jucarii ideale. Acelasi concept se aplica si nisipului cinetic, ce poate fi modelat cu usurinta de oricine, fetita sau baietel.

2) Cosuri cadou

Cadourile comestibile sunt alte lucruri pe care le poti oferi cu usurinta in cazul in care nu cunosti un copil, deoarece aceste cadouri se consuma!

Dar fii atent! Alege intotdeauna dulciuri de calitate. De aceea, iti recomandam cadouri pentru copii de la giftidea.ro. Aici sunt disponibile cosuri pline cu bunatati, de la branduri cunoscute, precum Kinder. Orice copil va fi incantat sa aiba un asemenea cadou pe care il va consuma cu drag. De asemenea, daca mergi intr-o vizita, ai putea profita de acest magazin pentru ca aici, pe langa cosuri cadou pentru copii, sunt disponibile si cosuri pentru adulti, ce ar reprezenta un cadou deosebit si pentru parintii copilului.

3)Camera foto

Poate ca copilul in cauza are deja un telefon mobil cu care sa faca fotografii, dar farmecul si distractia unei camere foto clasice sunt de neegalat! Exista camere foto la preturi acceptabile, usor de transportat si care fac poze instant. Orice copil se va distra extraordinar cu o astfel jucarie. De asemenea, pune langa cadou si cateva role de film.

4)Un puzzle

Acesta este un tip de cadou la care nimeni nu se gandeste vreodata, totusi exista unele foarte interesante! Puzzle-uri din lemn sau chiar din plastic sunt o idee buna, precum si puzzle-urile 3D. Sunt jocuri inteligente care vor fi apreciate atat de copil, cat si de parintii acestuia pentru ca il vor tine ocupat. Exista, de asemenea, seturi intregi cu multe mini puzzle-uri pentru a fi rezolvate unul dupa altul.

5)O lampa de veghe pentru dormitor

Exista o multime de lampi interesante si amuzante pe care copiii le pot tine aprinse pe timpul noptii. Copiilor le este uneori greu sa adoarma singuri in intuneric. O lampa in forma de ursulet, broasca testoasa sau chiar glob pamantesc poate fi de mare ajutor. De asemenea, exista lampi cu proiector de stele, extrem de frumoase. Il va linisti pe copil si parintii vor fi multumiti ca au rezolvat problema somnului celui mic.

Pe scurt, ideile sunt multe si nu conteaza daca are deja o lampa in dormitor, pentru ca daca tintesti ceva original, lampa de la tine va ocupa un loc de cinste.

6)Un instrument muzical

Poate canta deja la un instrument sau ii place muzica ... sau poate ca nu a atins niciodata un instrument in viata lui si ar putea fi ocazia potrivita de a incerca! In mod clar, nu iti recomandam sa te prezinti cu un pian cu coada sub brat, dar exista o multime de instrumente muzicale simple, cu care un copil poate incepe sa experimenteze. Iata cateva:

- Ukulele: este ieftin si are doar 4 corzi. Este minunat pentru a incepe sa invete cateva acorduri;

- Kalimba: este instrument muzical african simplu si intuitiv;

- Tobe electronice: recomandate in special copiilor mai mari. Sunt tobe reale, dar electronice, deci cu 2 avantaje fata de cele clasice: ocupa mai putin spatiu si poti regla volumul! Totusi, deoarece acestea sunt obiecte zgomotoase, solicita intotdeauna aprobarea parintilor!

7)Microfon pentru Karaoke

Pentru a ramane pe tema muzicala, un alt cadou original este microfonul pentru karaoke! Este un microfon bluetooth care poate fi conectat si la telefon pentru a avea baza pe care sa canti si actioneaza atat ca microfon, cat si ca difuzor, fara a fi nevoie de difuzoare externe.

8)Panza si culori

Daca ai aflat ca copilului respectiv ii place sa picteze, acesta ar fi un cadou minunat. De asemenea, exista tablouri pe numere deosebite, pe care orice copil isi va putea exersa creativitatea. Pana la urma, nu conteaza daca copilul va fi urmatorul Degas sau doar doreste sa se distreze. Important este ca acest cadou sa il faca sa se simta fericit.

Ei bine, acestea sunt cateva idei de cadou pe care le poti achizitiona pentru un copil pe care nu l-ai mai intalnit in viata ta. Desigur, exista multe alte tipuri. Totusi, iti recomandam ca, pe langa cele de mai sus, daca chiar doresti sa impresionezi, sa asezi si un cos cadou cu bunatati de la giftidea.ro. Pentru ca, nu-i asa, copiii iubesc dulciurile indiferent de alte pasiuni si preferinte.