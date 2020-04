(P) Cariera din scaunul de gaming: Cum ajungi jucator profesionist de eSports?

Pentru o multime de pusti de pe Glob, jocurile video reprezinta cea mai buna varianta de petrecere a timpului liber, contribuind astfel la sustinerea unui adevarat paienjenis social, ce se dezvolta in online de la la zi, de mai bine de un deceniu.

Pentru o multime de pusti de pe Glob, jocurile video reprezinta cea mai buna varianta de petrecere a timpului liber, contribuind astfel la sustinerea unui adevarat paienjenis social, ce se dezvolta in online de la la zi, de mai bine de un deceniu. Daca majoritatea gamerilor joaca DOTA, Counter Strike sau League Of Legends dintr-o pura pasiune, sunt si cativa dintre acestia care fac pasul catre o cariera “pro”. Exact, adica o cariera de jucator profesionist, ce le poate aduce unor pusti de doar cativa ani o multime de beneficii.

Premiile in bani pe care le poate castiga un jucator profesionist de eSports, ca urmare a castigarii (individual sau in echipa) unuia dintre marile turnee mondiale, concureaza cu cele oferite la turneele de Grand Slam. Asadar, trecerea de la o simpla runda in compania prietenilor la o finala de PGL (Professional Gamers League), poate reprezenta o miza uriasa. Cum se poate transforma pasiunea pentru gaming intr-un job cu norma intreaga? Afla chiar acum din randurile de mai jos:

Pasiune mai mare ca a tuturor

Cariera de gamer profesionist se construieste pe o serie de “bile albe”, pe care le poti identifica usor la mai toti cei au astazi o cariera in eSports. Poate cea mai pregnanta dintre acestea este pasiunea pentru jocuri video. Cei care sunt astazi superstaruri ale industriei de eSports nu au facut trecerea la profesionisti nici determinati de banii pe care ii poti castiga, nici de faima pe care o cunosc la un astfel de nivel. Pasiunea pentru Counter Strike sau DOTA 2 a ramas la fel de vie ca atunci urmeareau pe twitch un gamer in actiune, in casa in care locuiau alaturi de parintii lor. Pentru un astfel de jucator, pasiunea pentru jocurile video a ramas la fel de vie, indiferent de varsta, insiferent de nivel.

Talentul pe care nu il au toti

Pentru a deveni unul dintre cei mai buni jucatori de eSports din lume trebuie sa un strop de talent, ce te poate diferentia fara probleme de alti gameri. Nu este totul doar despre cat de bine poti intelege dinamica unui joc, sau despre cat de util esti unei echipe. Cu siguranta, si acestea sunt calitati pe care scouterii din eSports le urmaresc, atunci cand recruteaza tineri jucatori pentru marile echipe. Insa talentul este ceva personal, ce tine de individ si nu de orele petrecute in fata monitorului, sau de pasiunea pe care a aratat-o inca de la o varsta frageda pentru un anumit joc. Talentul este acel “ceva” (de multe ori, cat se poate de abstract) ce ii ofera unui gamer dn eSports statutul de “jucator profesionist complet”. Insa iata un aspect pe care toti cei care vor sa ajunga “pro” trebuie sa il inteleaga: o cariera de jucator profesionist nu poate fi sustinuta doar prin talent. Cei mai buni dintre cei buni au...

Mai multe ore jucate decat altii

Adica un efort urias, depus pentru a ajunge in topul celor mai importante clasamente de jucatori. Chiar daca o astfel de cariera 2.0 poate fi privita cu mult scepticism de multi, dedicarea este si in acest caz un element central el reusitei. Dedicare ce se masoasa in ore jucate. Gamerii profesionisti pot petrece chiar si 15 ore pe zi in fata monitorului, pentru ca este singurul mod prin care poti simti jocul mai bine decat toti. Nu poti deveni jucator profesionist in turneele de eSports, daca te uiti la altii cum se joaca pe twitch, sau daca esti un foarte bun teoretician al jocului. Disciplina in antrenamente si cantitatea de ore jucate stau la baza singurei retete sigure prin care poti deveni mai bun decat milioane de gameri din intreaga lume.

Dorinta de a deveni popular

Iata si ultimul lucru pe care trebuie sa stii ca il fac cei care ajung “pro”: determinarea din spatele acestui pas important. Esti dispus sa tratezi vechea ta pasiune ca pe un job cu norma intreaga? Ai “zvac”-ul necesar pentru a le explica parintilor ca ce vrei tu sa faci este sa te joci Fifa sau League of Legends, chiar si mai mult decat ai facut-o pana acum? Esti pregatit sa devii faimos, chiar daca nu esti nici cantaret si nici actor? Daca ai raspuns cu “DA” la toate intrebarile de mai sus, atunci poate ca ai in ADN-ul tau ceva din dorinta unui pusti de a deveni gamer profesionist.

Jocurile video au sute de milioane de adepti in intreaga lume, in conditiile in care industriile de gaming si eSports genereaza anual venituri mai mari decat cele produse de cinematografie. De la linii de merchandising la vloguri ale celor mai tari gameri din industrie, de la platforme digitale de streaming la pariuri sportive dedicate evenimentelor (vezi lista cu pariuri eSports pe Betano), segmentul “PRO” de gaming este o adevarata forta de business, a carei cifre o fac sa fie mai mult decat o simpla joaca intre colegii de clasa, vineri seara.