(P) Alegerea cosului de fum potrivit iti poate salva viata!

Daca un semineu lemne, o soba sau un termosemineu intampina probleme, nereusind sa livreze performanta in parametri normali de functionare, de cele mai multe ori, de vina sunt cosurile de fum improprii, fumul devenind periculos mai ales din cauza toxicitatii sale. In acest articol, specialistii in solutii de incalzire alternativa de la PEFOC ne vor ajuta sa intelegem motivele celor mai frecvente disfunctionalitati ale unui cos de fum care iti pot pune in pericol integritatea caminului si chiar viata membrilor familiei tale.

Proiectarea gresita a structurii de evacuare a gazelor arse, reprezinta in sine, una dintre cele mai frecvente situatii care determina probleme la nivelul cosului de fum. Indiferent daca vorbim despre un cos montat la exterior sau la interior, conteaza foarte mult ca specialistul sa identifice pozitia optima de amplasare, in functie de arhitectura spatiului in care urmeaza sa functioneze semineul. Un alt motiv care va determina functionarea sau nefuctionarea unui cos de fum este redat de conditiile climatice externe precum, altitudinea, presiunea atmosferica, directia vantului sau temperatura, factori care vor influenta in mod direct calitatea tirajului. Spre exemplu, iarna, cand este foarte frig afara, diferentele de temperatura dintre aerul cald expulzat si aerul rece de la exterior, favorizeaza tirajul si buna functionare a cosului de fum, in timp ce, vremea ploioasa, cumulata cu scaderea presiunii atmosferice, va determina reale dificultati procesului natural de evacuare al fumului.

Materialele utilizate pentru confectionare cosurilor de fum, reprezinta inca un factor decisiv ce poate influenta randamentul unui cos de fum. Materialele utilizate difera, incepand de la ceramica refractara sau materialele prefabricate, pana la otel si fonta, insa, in functie de specificatiile fiecarui proiect in parte, nu toate sunt si la fel de bune. Pentru asigurarea unei functionari optime si in deplina siguranta, specialistii PEFOC recomanda utilizarea unui cos de fum ceramic Hoch, dublu izolat, superior din punct de vedere al calitatii si al eficientei, pe termen lung.

In continuare va vom prezenta si caracteristicile ce trebuie respectate pentru a ne asigura preventiv ca vom obtine tirajul optim, si astfel, functionarea ideala a semineului sau a sobei pe lemne:

Izolarea termica corespunzatoare

Izolarea optima la nivelul hornului, contribuie decisiv la evitarea racirii aerului in timpul procesului de evacuare. Astfel este asigurat un flux continuu pentru eliminarea gazelor rezultate din ardere.

Importanta sursei de aer

Transferul masei de aer de la exterior, la interiorul focarului este iarasi esentiala in procesul de ardere. Sursa de aer faciliteaza patrunderea oxigenului in focar, ceea ce va asigura respectarea conditiei necesare de combustie, dar si mentinerea constanta a tirajului in conditii de eficienta maxima.

Adecvarea inaltimii hornului

Este absolut necesar ca inaltimea sa fie corelata cu diametrul hornului. O sectiune transversala de mici dimensiuni, va fi potrivita unor cosuri de fum mai lungi, lungimea compensand diametrul redus, insa niciodata, un cos de fum nu va avea mai putin de 4 metri si nici nu se va inalta deasupra acoperisului cu mai putin de 1 metru.

Alte aspecte importante

Indiferent de materialele utilizate sau de locatia in care sunt amplasate, hornurile trebuie construite cat mai drept posibil, fara devieri, curburi sau inclinatii prea mari. Mentenanta si curatarea lor trebuie efectuata periodic, folosindu-te de un kit curatare cos de fum, cel putin o data pe an sau apeland la suportul unui cosar autorizat, care iti va garanta o lucrare sigura, eliminand astfel pericole precum, intoxicatiile cu monoxid de carbon sau incendiile provocate de aprinderea accidentala a cosului de fum.

Asadar, daca esti hotarat sa-ti achizitionezi un semineu calitativ, dar in acelasi timp optezi si pentru constructia corecta a cosului de fum, echipa PEFOC reprezinta optiunea perfecta, atat din punct de vedere al solutiilor de incalzire disponibile rapid din stocul lor propriu, cat si din punct de vedere al serviciilor asigurate de catre profesionisti cu experienta dovedita de-a lungul a mii de proiecte livrate cu succes, clientilor fericiti.