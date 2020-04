(P) Acorda importanta cuvenita cosului tau de fum, ca sa te tii departe de incendii

Chiar daca la inceputuri un semineu se limita la singurul lui scop practic, acela de a incalzi si ilumina o locuinta, in prezent, un semineu modern reuseste sa defineasca si sa adauge tuse suplimentare de eleganta si confort camerei sau spatiului in care este instalat. Tot mai multi dintre noi am inceput sa ne indreptam atentia catre solutiile ce reusesc sa imbine placut functionalitatea cu stilul, de aceea, cand o persoana isi construieste un semineu sau o soba pe lemne aceasta cauta cea mai frumoasa, eleganta, dar si cea mai performanta constructie posibila, bineinteles fara sa omita identificarea si celui mai bun raport calitate - pret.

Din pacate, focusati mereu pe gasirea solutiilor cele mai ieftine, multi clienti se amagesc crezand ca pot ocoli anumite cheltuieli, racordand un semineu de calitate superioara la un cos de fum vechi de peste 20 de ani, fara sa se gandeasca la consecintele nefaste pe termen mediu si lung. Acestia au obiceiul sa considere ca, atata vreme cat nu se vede, cosul de fum nu are nevoie sa i se ofere la fel de multa importanta, o gandire destul de nociva care, din pacate, este sursa generatoare a majoritatii incendiilor de care aflam cu groaza, la stirile serii.

La prima vedere, un cos de fum vechi, din caramida, poate parea perfect functional, dar daca vom analiza cu mai multa atentie, vom putea sesiza depunerile de pe interiorul cosului cauzate de arderea incompleta a lemnului sau de curatarea improprie al acestuia de catre persoane care nu de putine ori, fac o treaba de mantuiala. Nu expune singuranta caminului tau riscand un incediu pornit de la nivelul unui cos de fum care se prezinta intr-o stare de degradare accentuata. O data cu trecerea timpului, resturile rezultate din arderea incompleta se depun pe peretii interiori ai cosului si astfel, ingreuneaza evacuarea fumului, ceea ce va determina o functionare deficitara, efect vizibil de la fumul patruns in casa - aceasta devenind principala cauza pentru marea majoritate a incendiilor de locuinte.

Pentru a evita astfel de evenimente nedorite, specialistii sibieni de la Pefoc, ne recomanda varianta extrem de sigura a cosului de fum din material ceramic. Spre deosebire de cosul din caramida, gama de cosuri de fum ceramice disponibila si in oferta Pefoc este ideala impotriva autoaprinderilor cauzate de depunerile reziduale. Desi pretul unui cos de fum ceramic este intr-adevar mai ridicat decat acelui clasic, din caramida, beneficiile pe termen lung sunt incomparabile, devenind o solutie care isi va amortiza diferenta de pret, si care, la nevoie, iti va putea salva integritatea caminului tau sau chiar viata membrilor familiei tale.

Poti rasufla linistit, mai ales cand vei afla ca, la Pefoc, cosurile de fum ceramice se bucura si de o garantie extinsa de minimum 30 de ani. Gratie materialelor specializate folosite, chiar si in cazul nefericit al unei autoaprinderi, casa ta va fi protejata eficient impotriva pericolului de incendiu. In plus, aici gasesti si o gama moderna de palarie cos fum confectionate din inox, extrem de rezistente la factorii externi, dar si un univers complet de accesorii dedicate solutiilor de incalzire si intretinere profesionala, la preturi accesibile oricarui buzunar.