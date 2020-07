(P) 3 lucruri pe care nu le stii despre timisoreni

Prin prisma arhitecturii si a obiectivelor turistice, Timisoara este considerata un oras ideal.

Cu un numar impresionant de cladiri istorice, capitala Banatului are de toate pentru toti. Poti sa comanzi ceva de gustat in Timisoara, sa vizitezi muzee, apoi sa te plimbi prin oras si sa mergi in mall, pentru relaxare.

Totusi, exista cateva aspecte pe care poate nu le stii despre locuitorii din orasul de pe Bega. Daca vrei sa le afli, citeste informatiile prezentate in continuare!

Timisorenii iubesc festivalurile in aer liber

In Timisoara nu ai timp sa te plictisesti! Festivalurile in aer liber te indeamna la distractie si relaxare, indiferent de varsta. Fie ca vorbim despre house, rock, punk sau jazz, te bucuri de cate un festival pentru fiecare gen muzical.

Pentru pasionatii artei cinematografice, exista numeroase evenimente, organizate in Gradina de Vara sau in Parcul Rozelor. Totodata, poti merge oricand la Festivalul de Muzica Veche, la Festivalul vinului si al berii, unde te distrezi pe cinste, servind mancare si bautura buna.

Tot in Timisoara a avut loc si cel mai mare festival din Europa, dedicat integral muzicii din anii ‘80 si ‘90.

Timisorenii sunt pasionati de sportul rege

Timisorenii iubesc fotbalul! Acest lucru este vizibil atat pe stadioane, cat si prin echipele care fac performanta, precum Politehnica Timisoara sau Ripensia Timisoara, o echipa creata din pasiunea microbistilor.

Frumosul oras se face remarcat si prin echipele de rugby, care au in palmares multiple titluri nationale, atat in campionat, cat si in Cupa. Pe lista sporturilor preferate de timisoreni se adauga handbalul si voleiul feminin, iar pe strazi, oamenii se intalnesc sa faca jogging sau sa organizeze activitati civice. Atmosfera este relaxata, iar timisorenii se bucura de ea din plin!

Timisorenii promoveaza biciclismul ca stil de viata

Ciclismul este o alta activitate preferata de timisoreni, care adora sa pedaleze. Proiectul intitulat Verde pentru Biciclete are loc o data pe an, atunci cand oamenii ies sa se plimbe cu bicicleta, promovand acest sport ca stil de viata sanatos. Popular este si sistemul public de bike sharing, de care se bucura tot multi locuitori din Timisoara, atunci cand ies in oras.

Desi pistele de biciclete nu sunt printre cele mai moderne in oras, pedalatul ofera timisorenilor o placere aparte si se inscrie printre cele mai cool lucruri de facut in oras.

In ceea ce priveste turismul, Timisoara se face remarcata prin cel mai amplu complex de cladiri istorice din tara. Acesta este format, in mare parte, din ansamblurile urbane ale unor cartiere cu arhitectura variata. Influentele barocului vienez si parcurile deosebite i-au adus Timisoarei renumele de Mica Viena.

Cu toate acestea, timisorenii considera ca nu merge totul ca pe roate si ca sunt aspecte care merita imbunatatite, mai ales ca in anul 2021 orasul trebuie sa fie pregatit pentru a onora nominalizarea de Capitala Culturala Europeana. In contextul actual, titlul de Capitala Europeana a Culturii are rolul sa relanseze economia Timisoarei si sa contribuie la obtinerea de profituri notabile, pentru un mediu de afaceri prosper. Programul care vizeaza Timisoara in 2021 are nevoie si de finantari pentru activitatile de implementare a titlului si pentru promovarea orasului la nivel international. Acest lucru poate sa atraga si experti din diferite domenii, care sa realizeze evenimente unice in oras.

Ai vizitat vreodata Timisoara? Ce parere ai despre oras si locuitorii sai?