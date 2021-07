Cum vad bookmakerii finala EURO 2020 (P)

Italia si Anglia se vor intalni in finala EURO 2020, programata duminica, de la ora 22:00. Aceasta confruntare, in care UEFA a decis ca Squadra Azzurra sa fie considerata gazda, se disputa sub nota echilibrului, avand in vedere ca ambele echipe au impresionat la EURO 2020.

Italia are argumentul statistic de partea ei, avand 11 victorii in confruntarile precedente cu Anglia, in timp ce britanicii s-au impus doar de opt ori. Alte opt meciuri s-au terminat la egalitate.

In oferta de pariuri online pentru finala EURO 2020 observam ca Italia si Anglia au sanse aproximativ egale. Iar un motiv ar fi si forma pe care au aratat-o la turneul continental.

Italia a inceput in forta si a castigat Grupa A cu punctaj maxim, fara sa primeasca gol, dupa ce a invins Turcia, Elvetia si Tara Galilor. Echipa lui Mancini a trecut apoi in prelungiri de Austria, a invins Belgia in sferturile de finala si a eliminat Spania la loviturile de departajare. De partea cealalta, britanicii au inceput pragmatic si au castigat Grupa D dupa ce au invins Croatia si Cehia cu 1-0 si au remizat cu Scotia, 0-0. Defensiva a fost punctul forte al englezilor la EURO 2020, cu un singur gol incasat. In optimi, echipa a trecut de Germania cu 2-0, in sferturi cu 4-0 de Ucraina, iar in semifinale a eliminat Danemarca in prelungiri.

Anglia, usor favorita in finala EURO 2020

Anglia si Italia sunt doua dintre echipele care au impresionat la turneul continental, astfel ca este dificil sa numesti o favorita clara. In ofertele de pariuri online EURO 2020 britanicii au insa un usor avantaj in ultimul act. Cota ca ei sa castige turneul final este 1.87, in timp ce italienii au 2.00.

Este o diferenta mica, data probabil si de faptul ca meciul se joaca pe terenul britanicilor, stadionul Wembley din Londra, care va fi aproape plin.

In ceea ce priveste cotele pentru timpul regulamentar, Anglia are 2.60 sa castige in 90 de minute, Italia are 3.00, iar 3.05 este cota ca meciul sa ajunga in prelungiri.

Cel putin pe hartie, lotul britanicilor este mai valoros, iar Transfermarkt il evalueaza la 1.26 miliarde de euro. In schimb, Italia are al saselea lot ca valoare dintre echipele prezente la EURO 2020, acesta fiind evaluat la 751 de milioane de euro. Cel mai valoros jucator al echipei lui Southgate este Harry Kane, a carui cota de piata este de 120 de milioane de euro. De partea cealalta, Nicolo Barella sta cel mai bine, el fiind evaluat la 65 de milioane de euro.

Cota 6.00 pentru scor corect 1-1 in timpul regulamentar

Bookmakerii 888sport considera ca unul dintre cele mai probabile scoruri la finala EURO 2020 este 1-1. Pariul are cota 6.00 si sunt suficiente argumente pentru ca scorul in timpul regulamentar sa fie acesta.

In toate intalnirile directe dintre Italia si Anglia, 1-1 a fost cel mai intalnit scor. Patru meciuri s-au terminat astfel, inclusiv primul, programat tocmai pe 13 mai 1933. Iar ultimele doua confruntari, amicalele din 2015 si 2018, s-au incheiat tot 1-1.

In 1968, cand Squadra Azzurra a reusit sa castige singurul Campionat European din palmares, scorul finalei cu Iugoslavia a fost 1-1. Apoi, la rejucare, italienii s-au impus cu 2-0.

Iar italienii au inregistrat deja un 1-1 la EURO 2020, in semifinalele contra Spaniei, in care s-au impus apoi la loviturile de departajare.

Cum arata cotele pentru un meci decis la loviturile de departajare

O singura data in istorie s-a intamplat ca o finala de Campionat European sa fie decisa la lovituri de departajare, la editia din 1976. O data meciul s-a rejucat, in 1968 cand campioana a fost Italia, de doua ori s-a decis dupa prelungiri (1960 si 2016), iar de doua ori a fost transat printr-un gol de aur (1996 si 2000).

Italia are deja o amintire pozitiva de la loviturile de departajare la EURO 2020, succesul contra Spaniei. Iar cota sa invinga Anglia tot la penaltiuri este 10.00. 888sport ii ofera in schimb cota 12.00 sa se impuna dupa prelungiri.

De cealalta parte, britanicii au trecut prin prelungiri doar in confruntarea cu Danemarca. Ei au cota 10.00 sa se impuna la penaltiuri contra Italiei si 11.00 sa castige in prelungiri.

Chiesa si Kane au sanse bune sa marcheze in finala

Federico Chiesa a aratat bine in ultimele meciuri disputate de Italia la EURO 2020, mai ales in momentele importante. A inscris in poarta Austriei in prelungiri si are si o reusita frumoasa in confruntarea cu Spania din semifinale. Jucatorul crescut la Fiorentina poate continua forma buna in finala EURO 2020. El are cota 9.00 la 888sport sa fie primul marcator, 9.00 sa fie ultimul marcator si 4.70 sa inscrie oricand.

Dar jucatorul cotat cu cele mai mari sanse sa inscrie in finala EURO 2020 este britanicul Harry Kane. Atacantul lui Tottenham are cota 3.10 sa marcheze oricand. In schimb, cota pentru primul gol al finalei este 5.80, la fel ca si cea pentru ultimul gol al finalei.

Harry Kane a inceput greoi EURO 2020, dar in ultimele trei meciuri a marcat de patru ori. A punctat in victoria cu Germania din optimi, apoi a reusit o dubla in poarta Ucrainei, iar cu Danemarca a marcat golul calificarii in finala.

Varful dorit de Manchester City are si o motivatie in plus de a marca, tinand cont ca poate deveni golgheterul competitiei. In fata sa se afla doar Patrik Schick si Cristiano Ronaldo, ambii cu cate 5 goluri.

In total, la EURO 2020 s-au marcat 140 de goluri in 50 de partide, ceea ce inseamna o medie de 2.8 reusite pe meci.

Cotele prezentate in acest articol pot suferi modificari.