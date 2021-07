Concurs la 10 ani de ASUS ZenBook: mobilitate evoluata (P)

ASUS este o companie care si-a dedicat existenta crearii de produse pentru o viata sprijinita de tehnologie inteligenta, fiind asociata de multe ori cu un mod de gandire ce a facut posibile produse inovative din domeniul mobilitatii si nu numai.

Cu ocazia implinirii a 10 ani de la primul model ZenBook ASUS organizeaza un concurs avand ca premiu un laptop ZenBook Duo 14 UX482. Conditiile de participare sunt foarte simple: trebuie doar sa raspunzi la 2 intrebari legate de laptopurile ZenBook. Concursul este activ pana pe 15 iulie, asa ca grabeste-te sa te inscrii!

In ADN-ul ASUS este inscrisa dintotdeauna excelenta. Iar dovezile sunt nenumarate, mai ales cand vorbim despre reusitele pe care compania le face in spatiul cosmic. 2 computere ASUS au facut istorie pe nava spatiala MIR, intr-o misiune de 600 de zile! Pentru astronauti este vital sa se poata baza pe echipamente, sa nu aiba erori si defectiuni.

Prin urmare, nu este de mirare ca ASUS sustine aniversarea a 40 de ani de la primul zbor in spatiul cosmic al unui roman: Dumitru-Dorin Prunariu.

Anul 2021 marcheaza o aniversare si pentru ASUS: Primul model ZenBook a debutat acum 10 ani de zile, dand startul unei noi generatii de produse al caror design a fost inspirat din valorile filosofiei budiste Zen. Seria de ultrabookuri ASUS Zenbook este un foarte bun exemplu de tehnologie inovatoare care impinge limitele prin solutii noi care ofera o noua perspectiva.

Seria de ultrabookuri ASUS ZenBook reuseste nu doar sa pastreze cele cinci valori ASUS, umilinta, integritate, harnicie, agilitate si curaj, ci si principiile filozofiei Zen, de pace, echilibru si atentie la detalii. Cu aceste ganduri acum 10 ani de zile a fost proiectat si lansat modelul UX21, cel care a revolutionat felul in care arata si functioneaza un ultrabook.

De-a lungul timpului, modelele ZenBook au rafinat acest concept, cu linii din ce in ce mai moderne, o varietate bogata de materiale si culori, suprafete placute la tingere si fara sa omita capacul dominat de cercuri concentrice, un simbol al gandirii infinite Zen, fundatia pentru o creatie fara limite.

Varietate de materiale in combinatii neobisnuite

In scurt timp de la debut, seria ZenBook a devenit un produs iconic ASUS, apreciat pentru solutiile optime prezentate utilizatorilor de pretutindeni. Acest lucru a fost posibil datorita perseverentei designerilor, care au reusit sa optimizeze procesul de fabricatie, imbogatind selectia de materiale si culori disponibile in timp ce au creat solutii complete, fara compromisuri.

Perfectionarea continua este usor de observat daca te uiti la mai multe generatii ZenBook. Cateva modele importante care au reusit imposibilul au fost UX301, prima fuziune de sticla si metal intr-un corp subtiat ulterior pe UX390, recordul fiind insa stabilit de UX370, cel mai subtire laptop cu mecanism convertibil.

Apogeul senzatiei tactile a fost atins insa de ASUS ZenBook Edition 30, un model aniversar imbracat in piele naturala italiana, cusuta de mana pe margini si finisat cu o emblema suflata cu aur fin, pentru o experienta senzoriala greu de explicat in cuvinte.

Alegerile facute de designerii ASUS par imposibile in prima faza, inainte sa tii produsul in mana, insa nu trebuie sa uitam de experientele anterioare din care mentionam ASUS U Bamboo, un laptop care a luat prin surprindere datorita folosirii in premiera de elemente din lemn de bambus in constructia carcasei, intr-o initiativa ecologica Green ASUS.

Modelele ZenBook din 2021 continua inovatia

Noile modele ZenBook continua viziunea ASUS de continua inovatie si perfectionare, aducand ajustari, optimizari si functionalitati noi care usureaza viata utilizatorilor intr-un mod intuitiv. ErgoLift este un astfel de exemplu: o balama multifunctionala, construita cu precizie si atentie la detalii, capabila sa incline tastatura pentru o experienta de tastare comfortabila, racind in acelasi timp componentele si imbunatatind calitatea auditiei. Pana si cel mai mic model al seriei, imposibilul de subtire si usor ZenBook 13 UX325 este dotat cu sistemul ErgoLift.

Dupa ce a luat prin surprindere cu primul laptop cu doua ecrane, sistemul ScreenPad Plus a evoluat, fiind acum mult mai usor de personalizat fluxurile de lucru si modul in care cele doua ecrane comunica, aplicatia software ScreenXpert 2 oferind control absolut utilizatorului. Componentele de ultima generatie din ZenBok Pro Duo 15 OLED UX582 pot fi acum utilizate pentru fluxuri de creatie revolutionare pentru un dispozitiv portabil.

Una dintre caracteristicile tot mai des intalnite pe modelele din seria ASUS ZenBook este integrarea ecranele cu tehnologie OLED. Acestea ofera o acuratete a culorilor ce le face ideale pentru utilizarea in mediile de editare profesionista, dar ofera si o experienta cinematica atunci cand vrei sa te relaxezi datorita contrastului infinit si marginilor subtiri NanoEdge. Poti privi un ecran ASUS OLED pentru perioade indelungate de timp pentru ca emisiile reduse de lumina albastra nu pun in pericol ochii. Impreuna cu un model convertibil precum ZenBook Flip 13 OLED UX363 posibilitatile de utilizare sunt nelimitate, sustinute si de o platforma foarte eficienta certificata Intel Evo.

ZenBook Duo 14 UX482: un adevarat laptop al viitorului

Aniversarea a 10 ani de la primul model ZenBook UX21 este o oportunitate de vedea pozitia in care poti ajunge daca indraznesti sa privesti catre viitor, in cautarea continua a inovatiei fara compromisuri, aceasta fiind cea mai importanta promisiune a seriei ASUS ZenBook.

Modelul ZenBook Duo 14 UX482 este un reprezentant pentru directia in care se indreapta ZenBook, un adevarat laptop al viitorului prin prisma tehnologiei de ultima ora disponibila fara efort, calm si fara probleme. La acest lucru contribuie inovatii precum ScreenPad Plus, ce impreuna cu AAS Plus permite o racire comfortabila a componentelor din Generatia 11 Intel Core i7, chiar si in timpul sesiunilor lungi de creatie.

Daca esti interesat de un nou laptop, iti recomandam sa arunci un ochi pe oferte de pe eShop oficial ASUS.