8 fotbalisti care au avut cariere inedite dupa retragere (P)

De cele mai multe ori, dupa momentul retragerii, fotbalistii aleg sa ramana in acest sport, indiferent daca se fac antrenori, conducatori sau impresari. Dar exista si ca-zurile unor fotbalisti care au decis o schimbare totala de cariera dupa retragere.

Iata care sunt cele mai cunoscute dintre ele:

1. Arjan de Zeeuw a devenit politist - Fostul fundas olandez a evoluat pentru mai multe echipe din Anglia. Pe lista sa se afla Barnsley, Wigan Athletic, Portsmouth si Coventry. S-a retras din fotbal in 2009, de la ADO '20. Iar apoi a decis o schimbare radicala de cariera. Are studii medicale si a dorit sa devina doctor, insa in cele din urma a mers pe o alta varianta. El a devenit politist si e unul destul de respectabil. S-a stabilit aproape de locul in care a copilarit, in Alkmaar, si inca activeaza in acest domeniu. Intrebat cum isi explica aceasta schimbare totala de cariera, De Zeeuw a afirmat ca isi doreste sa ofere ceva comunitatii si sa faca din lume un loc mai bun.

2. Jan Vang Sorensen a devenit un jucator foarte bun de poker - Sorsensen era un jucator bun la nivelul campionatului din Danemarca, insa in momentul in care a implinit 30 de ani s-a accidentat grav la genunchi si a fost nevoit sa puna punct car-ierei, intr-un moment in care era legitimat la Odense BK. A decis sa inceapa o car-iera profesionista in poker si bine a facut. A castigat doua bratari WSOP, drept dovada ca aceasta schimbare i-a prins foare bine. Castigurile sale din poker au trecut de 2.2 milioane de dolari. Cel mai mare premiu a fost de 800.972 de dolari, la un eveniment ce a avut loc in 2008, la Amsterdam. Sorensen ocupa locul 7 in topul jucatorilor din Danemarca cu cele mai mari castiguri din jocurile de poker.

3. Daniel Agger si dragostea pentru tatuaje - Fostul fundas danez a avut o cariera destul de linistita, fara multe transferuri. Timp de 12 ani a jucat doar pentru doua cluburi, Brondby si Liverpool. El a adunat si 75 de prezente in nationala Danemar-cei. S-a retras la 31 de ani, in 2016, si a inceput sa faca bani dintr-o mare pasiune pe care avea. El a devenit tattoo artist. A investit peste 500 de mii de euro in ea si este un nume respectabil in acest domeniu. De altfel, Agger a marturisit ca a in-ceput sa iubeasca tatuajele pe cand avea doar 15 ani, dupa o excursie in Paris.

4. Clive Allen a trecut de la fotbal la fotbal american - Cand joci pentru Arsenal, Tottenham, Manchester City si Chelsea se poate spune ca ai reusit in fotbal. Este si cazul fostului atacant englez Clive Allen, ajuns in prezent la varsta de 60 de ani. El are si 5 meciuri in nationala Angliei si s-a retras din activitate in 1995. Totusi, in-cepand cu anul 1991, Allen a practicat profesionist si fotbal american, fiind legiimat la echipa London Monarchs, pana in 2007. A evoluat inclusiv in competitiile conti-nentale.

5. Knut Anders Fostervold s-a apucat de ciclism - Fostul jucator norvegian s-a re-marcat in special din perioada in care a fost legitimat la Molde, una dintre cele mai cunoscute echipe din aceasta tara. A jucat inclusiv in Liga Campionilor, dar dupa retragere a dedcis sa devina ciclist profesionist. A castigat medalii in competitiile interne din Norvegia si a prezentat Norvegia la Campionatul Mondial de ciclism in 2006 si 2007.

6. Ken Monkou si dragostea pentru clatite - Fostul fundas central olandez a jucat pentru Feyenoord pana in 1988, iar in urmatorii trei ani a fost legitimat la Chelsea. Cel mai mult a stat la Southampton, pana in 1999, iar in 2001 s-a retras de la Hud-dersfield Town. Dupa retragere a devenit bucatar si si-a deschis propriul magazin in care facea clatite. De asemenea, in paralel el mai este implicat si in televiziune, colaborand inclusiv cu Chelsea TV.

7. Fabien Barthez si trecerea in lumea auto - Barthez este unul dintre cei mai cu-noscuti portari din istoria recenta a Frantei. A disputat 87 de meciuri pentru aceasta tara, iar in CV-ul sau se afla echipe precum Marseille, Monaco si Manches-ter United. Dupa retragere a dus pasiunea pentru lumea auto la un nou nivel, iar din 2014 a inceput sa participe in celebra cursa de 24 de ore de la Le Mans.

8. Jose Manuel Pinto si pasiunea pentru Zumba - Fostul portar al FC Barcelona are un CV impresionant, cu trei titluri in La Liga, 2 Champions League castigate si multe alte trofee. Dupa retragere a devenit insa instructor de zumba si a inceput sa pre-dea dansuri cu voie buna pentru elevii sai. De asemenea, a inceput sa creeze inclu-siv muzica. A avut o melodie inclusiv pe coloana sonora a filmului The Fate of the Furious si a ajuns si in top 10 Billboard cu melodia la Habana.

