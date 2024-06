Steve Clarke, selecționerul Scoției, a explodat după eliminarea de la EURO 2024: ”100% penalty! De ce nu a fost un arbitru european?”

Selecţionerul Scoţiei, Steve Clarke, l-a criticat pe arbitrul argentinian Facundo Tello pentru că nu a acordat un penalty echipei sale în înfrângerea de duminică cu Ungaria (1-0), de la Euro-2024.

Echipa sa a pierdut duminică cu 1-0 în faţa Ungariei, primind un gol în prelungiri. Însă pentru selecţionerul Scoţiei, momentul decisiv al meciului a venit în minutul 79, când jucătorul său, Stuart Armstrong, a fost dezechilibrat de Willi Orban în suprafaţa de pedeapsă.

”Este 100% penalty şi cineva trebuie să-mi explice de ce nu s-a dat penalty”

Deşi faultul părea a fi real, arbitrul argentinian Facundo Tello nu a fluierat nimic, iar arbitrii din camera video nu au considerat oportun să îi ceară să revadă acţiunea.

Acest lucru l-a determinat pe Clarke să pună la îndoială competenţa arbitrului, exprimându-şi surprinderea că acesta a condus un meci în Europa şi nu în America de Sud:

"Punctul de cotitură al meciului pentru mine a fost la acea fază. Este 100% penalty şi cineva trebuie să-mi explice de ce nu s-a dat penalty. Pentru că altfel cred că e ceva în neregulă.

Am avut o discuţie cu arbitrii? Ce rost are, e argentinian. Ce rost are? De ce nu există un arbitru european? Încerc să îmi dau seama, dar nu ştiu, nu înţeleg".

Steve Clarke a jucat peste un deceniu la Chelsea

"Nu înţeleg cum VAR se poate uita la asta şi spune că nu este penalty. Asta e doar părerea mea. Este 100% penalty.

Cineva, undeva, trebuie să-mi explice de ce nu este penalty. Este 100% şi într-un meci cu un singur gol, dacă am fi primit acel penalty, seara ar fi putut fi diferită. Am şi alte cuvinte, dar nu am de gând să le folosesc", a spus el, citat de news.ro

Fostul jucător al lui Chelsea (1987-1998) a vorbit şi despre originea arbitrului:

"Într-o competiţie europeană, ar fi fost mai bine să avem un arbitru european. Dar noi am avut VAR european. Poate că arbitrul nu a văzut clar problema pe teren, dar care este rostul VAR-ului dacă nu va interveni la aşa ceva? Este penalty".

Facundo Tello, care a condus sfertul de finală al Cupei Mondiale din 2022 dintre Maroc şi Portugalia, participă la Euro-2024 "ca parte a cooperării dintre UEFA şi Confederaţia Sud-Americană de Fotbal (CONMEBOL)", a precizat UEFA pe site-ul său.

În urma eşecului cu Ungaria din grupa A, Scoţia a fost eliminată de la Euro-2024.