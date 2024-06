Secrete din vestiarul naționalei: "Selecționerul are o tactică de a ne ține pe toți în presiunea meciului"

Portarul a vorbit despre importanța unității și prieteniei în cadrul echipei naționale și a menționat în mod special relația sa cu Horațiu Moldovan.

Prietenie și recunoaștere a meritelor

Niță a dezvăluit că el și Horațiu Moldovan, pe care îl numește afectuos "Moldo", sunt prieteni foarte buni. Această prietenie s-a construit în timp și a fost consolidată de colaborarea lor în cadrul echipei naționale.

„Eu cu Moldo suntem prieteni foarte buni, împreună am reușit să avem aceste rezultate. Să nu uităm meritul lui Moldo, acela că azi suntem aici la acest European”, a spus Niță, în cadrul conferinței de presă premergătoare meciului cu Olanda.

Portarul a evidențiat faptul că, deși există o concurență naturală pentru postul de titular, aceasta nu afectează spiritul de echipă.

„Nu trebuie să îi uităm meritele. Acum suntem o echipă și așa trebuie să rămânem”, a adăugat Niță.

Tactica lui Edward Iordănescu

Niță a explicat că selecționerul Edward Iordănescu utilizează o strategie de a menține toți jucătorii în presiunea meciului, ceea ce contribuie la un nivel constant de pregătire și concentrare. Niță nu a avut habar că va fi titular în vreunul dintre meciuri, până în ultima clipă.

„Eu nu am știut până în ultimul moment că voi apăra. Selecționerul are o tactică de a ne ține pe toți în presiunea meciului. Așa că la ședința tehnică de dinaintea meciului am aflat că voi juca eu”, a adăugat Niță.

Relații pozitive în cadrul echipei

Niță a mai menționat că nu doar cu Moldovan are o relație bună, ci și cu Ștefan Târnovanu, celălalt portar al echipei.

„Eu cu Moldo și cu Ștefan avem o relație foarte bună, ne încurajăm. Indiferent cine apără trebuie să fim ca o familie”, a explicat portarul în vârstă de 36 de ani.

Lotul României pentru EURO 2024