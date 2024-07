Atacantul de la Aston Villa a marcat golul decisiv în prelungiri și i-a asigurat victoria Angliei cu 2-1 împotriva Olandei, ce a propulsat selecționata "Celor Trei Lei" în finala de duminică împotriva Spaniei.

Ollie Watkins: "Am știut că voi înscrie!"

Watkins, care a avut doar 20 de minute de joc în cinci meciuri înainte de semifinală, a intrat pe teren în prelungiri și a înscris golul victoriei.

Singurul său gol anterior pentru naționala Angliei într-un meci oficial a fost marcat împotriva celor de la San Marino în preliminariile Cupei Mondiale acum trei ani.

"A fost un sentiment incredibil, ca să fiu sincer. Am știut când am intrat pe teren că voi înscrie. Am muncit foarte mult pentru a ajunge în acel punct, așa că a fost un sentiment uimitor, dar nu sunt șocat", a declarat Ollie Watkins.

Deși a avut o singură apariție la turneu ca rezervă într-o remiză 1-1 cu Danemarca în faza grupelor, Watkins a rămas răbdător și pregătit pentru oportunitatea sa.

Anglia a întâmpinat dificultăți în atac pe parcursul turneului, câștigând doar două din cele șase meciuri disputate în 90 de minute.

Echipa lui Gareth Southgate a avut nevoie de goluri și reveniri pe final de meci pentru a trece de Slovacia, Elveția și Olanda.

Watkins speră ca Anglia să atingă capacitatea maximă la timpul potrivit pentru a se confrunta cu Spania, care a fost o forță dominantă în competiție.

"Evident, în primele etape, în faza grupelor, nu am jucat cel mai bun fotbal al nostru. Principalul lucru este că nu pierdeam meciuri. Apoi, pe măsură ce turneul a avansat, am jucat un fotbal mai bun, am controlat meciurile", a mai spus atacantul.

Provocarea Spaniei

Spania, sub conducerea lui Luis de la Fuente, a avut un parcurs impresionant și a învins echipe puternice precum Croația, Italia, Germania și Franța pentru a ajunge în finală.

Tinerii jucători Lamine Yamal și Nico Williams au strălucit, iar Watkins i-a identificat drept principalele amenințări pentru speranțele Angliei.

"Simt că au fost probabil cea mai bună echipă a competiției de până acum," a spus Watkins.

"Extremele Spaniei sunt foarte dinamice, tinere, pline de încredere și directe, dar, de asemenea, în întreaga noastră echipă pot veni goluri de peste tot, talente de clasă mondială", a continuat vârful lui Aston Villa.

Finala EURO 2024 dintre Spania și Anglia poate fi urmărită duminică, 14 iulie, de la ora 22:00, în direct pe PRO TV și VOYO.