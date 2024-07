Cum a trăit Cristiano Ronaldo meciul cu Slovenia: "Inexplicabil!"

Cristiano Ronaldo, starul selecţionatei Portugaliei, a trecut luni de la ''tristeţea iniţială'' după ratarea unui penalty în prelungirile meciului cu Slovenia, care i-a provocat lacrimile, la "bucuria de la final", generată de calificarea echipei sale în sferturile de finală ale Campionatului European de fotbal - EURO 2024.

"Tristeţe iniţială şi bucurie la final, asta îţi oferă fotbalul, este inexplicabil", a declarat Ronaldo la finalul meciului de la Frankfurt, decis la loviturile de departajare.

"Aş fi putut să aduc victoria Portugaliei, dar nu am reuşit. Oblak mi-a apărat şutul. De un an nu am mai ratat niciun penalty şi, când am avut cea mai mare nevoie, a apărut Oblak", a declarat atacantul lusitan.

"Este un sentiment de bucurie şi tristeţe în acelaşi timp, dar cel mai importantă este calificarea, echipa a meritat-o. Slovenia şi-a petrecut aproape tot timpul apărându-se. Felicitări colegilor mei, în special portarului nostru, care a avut trei intervenţii bune", a adăugat cvintuplul câştigător al Balonului de Aur.

"Ăsta este fotbalul, e totul sau nimic", a conchis Cristiano Ronaldo, care participă pentru a şasea oară în cariera sa la un turneu final de Campionat European, un record.

Portugalia va înfrunta în sferturile de finală selecţionata Franţei, într-o reeditare a finalei EURO 2016, câştigată de lusitani cu 1-0 după prelungiri pe Stade de France, meci în care Cristiano Ronaldo a părăsit terenul în lacrimi, după doar 25 de minute de joc, din cauza unei accidentări.

