Naționala a pierdut în optimile de finală ale Campionatului European din 2024, găzduit de Germania și transmis în direct la Pro TV, Pro Arena și pe VOYO, cu Olanda, scor 0-3.

Andrei Burcă e sincer, după eliminarea României de la EURO 2024: ”Din acest motiv am fost supărați”

Andrei Burcă se bucură de emoțiile trăite de românii de pretutindeni, care au urmărit prima reprezentativă la EURO. Stoperul lui Edward Iordănescu a precizat că ”totul a fost senzațional”, dar e trist că nu a putut să prelungească fericirea românilor din Germania cu devansarea Olandei în optimi.

"Ne bucurăm că am oferit aceste emoţii românilor, că i-am făcuit mândri să fim români, cred că duceam lipsă de aşa ceva. Suntem şi noi puţin supăraţi, că nu am reuşit să-i încântăm şi să trecem de Olanda.

Eu nu am realizat ce am reuşit şi cum i-am făcut mândri pe români. Am aflat că nu mai circula nimeni pe străzi, pe la Cluj. Vedeam în drum spre stadion oameni cum veneau la stadion. Acest turneu final vine cu o responsabilitate uriaşă. Acum, pretenţiile sunt foarte ridicate, trebuie să progresăm şi să facem lucruri mai importante pe viitor.

A fost cea mai frumoasă perioadă din cariera mea şi din viaţa mea. Au fost trări incredibile, totul a fost senzaţional. La finalul meciului am fost mai mult supărat că nu i-am putut face pe oameni să meargă acasă bucuroşi", a declarat Burcă la emisiunea La Măruţă de la Pro TV.

România - Olanda 0-3

Tricolorii au început în forță confruntarea de la Munchen, dar olandezii au fost mai eficienți. Cody Gakpo a deschis scorul în minutul 20, după ce l-a ridiculizat pe Andrei Rațiu și l-a învins pe Florin Niță cu un șut la colțul scurt.

În actul secund, jucătorul de la Liverpool l-a mai pus la punct o dată pe Florin Niță, dar reușita a fost invalidată de VAR, din cauza unei poziții de ofsaid.

Spre final, olandezii au turat motoarele și au marcat de două ori în 10 minute. Malen majorat diferența în minutul 83, după o acțiune pe cont propriu a lui Cody Gakpo, ca același Malen să închidă tabela de marcaj la 3-0, în 90+3.