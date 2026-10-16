Zverev, un număr 1 ATP norocos? Șansa pură care îi zâmbește germanului: ce a primit ca bonus

Alexander Zverev (29 de ani, 2 ATP) nu este încă număr unu mondial, dar are certitudinea nu doar că va urca pe întâia treaptă a clasamentului, ci și că va încheia anul având acest statut.
Calculele momentului îl văd pe Jannik Sinner coborând în ierarhie, în următoarele săptămâni, cel mai devreme, spre sfârșitul lunii octombrie, în cazul în care Alexander Zverev va ieși campion la Shanghai, după care s-ar califica, minimum, până în faza semifinalelor turneului ATP 500 de la Viena.
Zverev, număr unu la final de an: primește săptămâni „gratis” ca număr unu ATP
Condamnat să piardă primul loc, cel târziu în luna noiembrie, o dată cu Turneul Campionilor, Sinner îl privește pe Zverev reținut, de la distanță, fără să fi replicat, în primele ore de la aflarea veștii, pe rețelele sociale.
Dar Sinner știe că Zverev beneficiază de o doză de șansă rarisimă, la prima urcare a carierei pe locul întâi în ierarhia ATP.
Alexander Zverev nu doar că se va putea mândri cu o clasare pe locul 1 mondial la capătul unui an calendaristic - statut nebifat de fiecare din cele treizeci de numere unu mondial date în Era Open, până în prezent -, ci va strânge și un număr consistent de săptămâni petrecute ca număr unu în lume.
Zverev, sigur, din start, că nu va fi cel mai slab număr unu ATP văzut în tenis
Cel mai devreme în octombrie, iar, cel mai târziu, în noiembrie, Alexander Zverev va trece în contul său toate săptămânile perioadei liniștite dintre sezoanele 2026 și 2027 de tenis.
Mai exact, chiar dacă Zverev nu îndeplinește cel mai plăcut scenariu și așteaptă până în luna noiembrie pentru a urca pe locul întâi în clasamentul ATP, germanul tot va avea o satisfacție uriașă, atunci când va nota numărul de săptămâni trăite ca număr unu mondial.
Zverev va fi număr unu în noiembrie, în decembrie, dar și în ianuarie, existând șanse reale de a se detașa ca număr unu ATP, în acest final de sezon, în cazul în care îl va depăși clar pe Alcaraz.
Astfel, Zverev se poate gândi, din start, la minimum 8 săptămâni trăite ca număr 1 ATP, aspect care l-ar împinge din coada acestui clasament într-o zonă în care se mai regăsesc Marat Safin (9 săptămâni) și Juan Carlos Ferrero (8 săptămâni).
Zverev are siguranța că îi va întrece, fără emoție, pe Patrick Rafter - singurul număr 1 ATP care a rezistat o singură săptămână, în această postură -, dar și pe Carlos Moya, care a strâns doar două săptămâni în fruntea clasamentului.
Într-unul din scenariile pozitive, în care ar triumfa la Shanghai, Viena, Paris-Bercy și Turneul Campionilor, Zverev ar putea întrece, în clasamentul longevității numerelor unu ATP, tenismeni precum Boris Becker sau Mats Wilander.
Clasamentul numerelor unu ATP, în numărul de săptămâni petrecute pe acest loc ierarhic
- Novak Djokovic, 428 săptămâni
- Roger Federer, 310 săptămâni
- Pete Sampras, 286 săptămâni
- Ivan Lendl, 270 săptămâni
- Jimmy Connors, 268 săptămâni
- Rafael Nadal, 209 săptămâni
- John McEnroe, 170 săptămâni
- Björn Borg, 109 săptămâni
- Andre Agassi, 101 săptămâni
- Jannik Sinner, 93 săptămâni
- Lleyton Hewitt, 80 săptămâni
- Stefan Edberg, 72 săptămâni
- Carlos Alcaraz, 66 săptămâni
- Jim Courier, 58 săptămâni
- Gustavo Kuerten, 43 săptămâni
- Andy Murray, 41 săptămâni
- Ilie Năstase, 40 săptămâni
- Mats Wilander, 20 săptămâni
- Daniil Medvedev, 16 săptămâni
- Andy Roddick, 13 săptămâni
- Boris Becker, 12 săptămâni
- Marat Safin, 9 săptămâni
- John Newcombe, 8 săptămâni
- Juan Carlos Ferrero, 8 săptămâni
- Thomas Muster, 6 săptămâni
- Marcelo Ríos, 6 săptămâni
- Yevgeny Kafelnikov, 6 săptămâni
- Carlos Moyá, 2 săptămâni
- Patrick Rafter, 1 săptămână
- Alexander Zverev