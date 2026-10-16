Zverev, un număr 1 ATP norocos? Șansa pură care îi zâmbește germanului: ce a primit ca bonus

Alexander Zverev (29 de ani, 2 ATP) nu este încă număr unu mondial, dar are certitudinea nu doar că va urca pe întâia treaptă a clasamentului, ci și că va încheia anul având acest statut.

Calculele momentului îl văd pe Jannik Sinner coborând în ierarhie, în următoarele săptămâni, cel mai devreme, spre sfârșitul lunii octombrie, în cazul în care Alexander Zverev va ieși campion la Shanghai, după care s-ar califica, minimum, până în faza semifinalelor turneului ATP 500 de la Viena.

Zverev, număr unu la final de an: primește săptămâni „gratis” ca număr unu ATP

Condamnat să piardă primul loc, cel târziu în luna noiembrie, o dată cu Turneul Campionilor, Sinner îl privește pe Zverev reținut, de la distanță, fără să fi replicat, în primele ore de la aflarea veștii, pe rețelele sociale.

Dar Sinner știe că Zverev beneficiază de o doză de șansă rarisimă, la prima urcare a carierei pe locul întâi în ierarhia ATP.

Alexander Zverev nu doar că se va putea mândri cu o clasare pe locul 1 mondial la capătul unui an calendaristic - statut nebifat de fiecare din cele treizeci de numere unu mondial date în Era Open, până în prezent -, ci va strânge și un număr consistent de săptămâni petrecute ca număr unu în lume.