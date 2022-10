„Sunt șocat! Nu-mi revin de o oră” Toni Iuruc, dezvăluire halucinantă despre Simona Halep. „Dacă faci asta, Simona nu mai e om!”

Fostul soț al Simonei Halep, Toni Iuruc a dezvăluit detalii importante despre seriozitatea Simonei Halep, când vine vorba despre substanțele primite în organism.

Toni Iuruc a declarat că Simona Halep este obsedată de un singur lucru în viață, cinstea, așadar următoarea perioadă va fi critică în viața fostei sale soții, întrucât rezultatul pozitiv al testului anti-doping de la US Open atentează tocmai asupra acestei valori ținute strâns de constănțeancă.

Toni Iuruc: „Poți să-i iei orice Simonei, dar dacă i-ai luat cinstea, corectitudinea, o omori! Nu mai e om”

„Sunt șocat, nu-mi revin de o oră, sunt șocat și iarăși șocat! Nu pot să cred așa ceva. O cunosc de trei ani pe Simona, din care minimum doi în circuit, și vă jur că această fată, fosta mea soție, este obsedată de un singur lucru: cinstea!



Poți să-i iei orice Simonei, dacă i-ai luat cinstea, corectitudinea, o omori! Nu mai e om! Nu știu ce s-a întâmplat acolo, cu acel test, dar probabil este o greșeală. Simona nu ar fi făcut așa ceva nici dacă i-ai fi tăiat mâna ca să nu mai joace tenis.

Simona Halep nu ar trișa niciodată, cariera ei este blazonul ei și o știu cel mai bine… Știți foarte bine că abia am terminat divorțul, aș fi putut să spun «No comment». Nu am cum să fac așa ceva, când cunosc acest om atât de bine, când am stat cu ea atâția ani.

Simona era obsedată să nu greșească. Vă dezvălui ceva în premieră: nu bea niciodată nici măcar apă dacă sticla nu era sigilată. O desigila cu mâna ei, mereu era atentă. Vă mai spun ceva. Nu lua nici măcar o Vitamina C fără să întrebe medicul. Este bolnavă de corectitudine,” a declarat Toni Iuruc, potrivit Fanatik.

Simona Halep, suspendată provizoriu din tenis

Simona Halep a fost suspendată din tenis de Agenția Internațională a Integrității în Tenis. Dubla campioană de Grand Slam a fost testată pozitiv la Roxadustat, o substanță care conține eritropoetină, un hormon încadrat ca agent simulant eritropoetic.

De menționat, jucătoarea din România nu a fost ajutată de consumul acestei substanțe, ea sfârșind eliminată de Daria Snigur, din Ucraina, încă din runda inaugurală a Openului American.