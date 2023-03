Într-unul dintre cele mai palpitante meciuri pe care primul tur al competiției WTA 1000 de la Miami le va oferi, Bianca Andreescu a eliminat-o pe Emma Răducanu, scor 6-3, 3-6, 6-2, după 2 ore și 35 de minute de joc.

Duelul tinerelor campioane ale Openului American, din 2019 și din 2021 s-a derulat într-un ritm de joc intens, care le-a epuizat pe ambele jucătoare. În setul decisiv, răbdarea Biancăi Andreescu a făcut diferența, britanica suferind două break-uri pe propria servă, în a doua parte a manșei finale.

A great match today between Bianca and Emma, the girls with Romanian in their blood. Binaca got the early set lead, but Emma came storming back to force the decider. But Bianca is so dangerous in 3rd set and got the win. Bianca Andreescu defeated Emma Raducanu 6-3, 3-6, 6-2. pic.twitter.com/EFdboqOK9O