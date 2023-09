Antrenorul Simonei Halep, Patrick Mouratoglou a anunțat oficial despărțirea definitivă de Holger Rune, tânărul tenismen danez pe care l-a ajutat să câștige primul titlu de calibru Masters 1000 din carieră.

În toamna anului trecut, Rune a trecut de Djokovic în finala întrecerii ATP Masters 1000 de la Paris-Bercy, încheind entuziasmant o perioadă în care Mouratoglou și-a permis să i se dedice în totalitate, în contextul suspendării Simonei Halep.

What a ride @holgerrune2003 !

In 9 months, winning Paris, playing final of Monte Carlo and Rome, winning Stockholm and Munich…. From 30 to no4 ATP.

Unfortunately, all the stories have to come to an end.

I took the utmost pleasure with you and I will always be your supporter.…