„Ăsta e hard doar pe hârtie!” Medvedev, enervat la culme de suprafața de joc, la Indian Wells

Daniil Medvedev (27 de ani, 6 ATP) a ajuns în optimile de finală ale turneului ATP Masters 1000 de la Indian Wells, însă tenismenul rus nu este deloc mulțumit de terenurile din California.

Fost campion al Openului American, Medvedev a revenit în SUA cu relativ succes, legând două succese, în fața americanului Brandon Nakashima (48 ATP) și a bielorusului Ilya Ivashka (85 ATP).

În turul secund, Medvedev l-a întrecut pe Ivashka, scor 6-2, 3-6, 6-1, dar nu înainte de a avea o criză de nervi pe teren, în timpul meciului. Rusul i-a transmis arbitrului de scaun că va merge la toaletă la fel de lent precum este terenul hard de la Indian Wells.

„Voi face pipi la fel de lent cum e terenul ăsta. Deci, puteți să vă luați o pauză de 25 de minute. Terenul este lent, așa că merg încet, îmi iau tot timpul. Aceasta nu e o suprafață dură. E hard doar pe hârtie,” s-a plâns Daniil Medvedev pe teren, în fața arbitrului de scaun, în meciul cu Ilya Ivashka.

“And I’m gonna be as slow as the court is, so you can take 25 mins… oh no no but the court is slow so I go slow, I take my time” - Daniil Medvedev ???? pic.twitter.com/ELo55WkrZW