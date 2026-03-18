Visul frumos continuă: Sorana Cîrstea învinge o chinezoaică de temut și trece în turul doi la Miami. Ce premiu va primi

Marcu Czentye
Data publicarii:
Data actualizarii:

Sorana Cîrstea a avansat în turul secund al competiției WTA 1000 de la Miami.

TAGS:
Tenis WTAShuai ZhangWTA MiamiSorana Cirstea
Din articol

Victorie convingătoare pentru Sorana Cîrstea, în runda inaugurală a turneului WTA 1000 de la Miami.

Racheta numărul unu a României a trecut de chinezoaica Shuai Zhang (61 WTA), scor 6-3, 6-4, în 71 de minute.

Sorana Cîrstea a servit 14 ași în confruntarea cu Shuai Zhang

Într-o prestație care a semănat cu jocurile reușite la Cluj-Napoca, turneu în care a ieșit campioană, Sorana Cîrstea a servit paisprezece ași, câștigând 78% din punctele jucate cu prima servă.

Au fost, încă o dată, probleme pentru Sorana Cîrstea în a încheia la timp seturile. În manșa întâi, în care a reușit două break-uri, Cîrstea a ratat trei mingi de set până să și-l adjudece.

În al doilea set, Cîrstea s-a desprins la 4-0, dar a ezitat, la 5-2, când Zhang a recuperat unul dintre break-uri. Emoțiile au fost resimțite ușor în game-ul nouă, în care Cîrstea a ratat trei mingi de meci, răzbunate în game-ul următor.

În urma victoriei din primul tur al competiției din Florida, Sorana Cîrstea a ajuns la un palmares impresionant în 2026: 15 victorii în primele 19 meciuri jucate.

×
ÎNAPOI LA ARTICOL

Sorana Cîrstea, peste treizeci de mii de euro premiu, la Miami

Sorana Cîrstea și-a asigurat un premiu de €31,500, prin această victorie, care i-a garantat o întâlnire, în turul secund, cu Linda Noskova (13 WTA).

Va fi o șansă de revanșă împotriva cehoaicei Noskova, care a oprit-o pe Sorana Cîrstea în șaisprezecimile de finală ale turneului WTA 1000 de la Indian Wells, scor 6-7 (5), 6-4, 6-4.

Publicitate
CITESTE SI
VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Emmett vs Vallejos


00:00
UFC
UFC 326: Holloway vs Oliveira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Moreno vs Kavanagh


00:00
UFC
UFC Fight Night: Strickland vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bautista vs Oliveira


00:00
UFC
UFC 325: Volkanovski vs Lopes 2


00:00
UFC
UFC 324: Gaethje vs Pimblett


00:00
UFC
UFC Fight Night: Royval vs Kape


00:00
UFC
UFC 323: Dvalishvili vs Yan 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!