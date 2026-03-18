Victorie convingătoare pentru Sorana Cîrstea, în runda inaugurală a turneului WTA 1000 de la Miami.

Racheta numărul unu a României a trecut de chinezoaica Shuai Zhang (61 WTA), scor 6-3, 6-4, în 71 de minute.

Sorana Cîrstea a servit 14 ași în confruntarea cu Shuai Zhang

Într-o prestație care a semănat cu jocurile reușite la Cluj-Napoca, turneu în care a ieșit campioană, Sorana Cîrstea a servit paisprezece ași, câștigând 78% din punctele jucate cu prima servă.

Au fost, încă o dată, probleme pentru Sorana Cîrstea în a încheia la timp seturile. În manșa întâi, în care a reușit două break-uri, Cîrstea a ratat trei mingi de set până să și-l adjudece.

În al doilea set, Cîrstea s-a desprins la 4-0, dar a ezitat, la 5-2, când Zhang a recuperat unul dintre break-uri. Emoțiile au fost resimțite ușor în game-ul nouă, în care Cîrstea a ratat trei mingi de meci, răzbunate în game-ul următor.

În urma victoriei din primul tur al competiției din Florida, Sorana Cîrstea a ajuns la un palmares impresionant în 2026: 15 victorii în primele 19 meciuri jucate.