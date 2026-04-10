Victorie mare în Vinerea Mare: Ruse „a demontat-o” pe Ostapenko. Semifinala din Linz o propulsează „până pe Lună” Tenis
Marcu Czentye
Data publicarii:
Data actualizarii:

Gabriela Ruse a reușit una dintre victoriile carierei, pe zgura indoor din Linz.

TAGS:
Gabriela RuseWTA LinzJelena OstapenkoSorana CirsteaTenis Romania
Din articol

Gabriela Ruse (87 WTA) a semnat unul dintre cele mai impresionante rezultate ale carierei, de până în prezent. În sferturile de finală ale competiției WTA 500 din Linz, Austria, sportiva din București a întors-o pe Jelena Ostapenko (23 WTA), de la 0-1 la seturi.

Ruse a reușit calificarea în penultimul act al întrecerii după un meci finalizat scor 4-6, 6-4, 6-1, după două ore și douăzeci și trei de minute de joc.

Gabriela Ruse revine uluitor, de Vinerea Mare, într-un meci lung cu Jelena Ostapenko

Sfârșitul strâns al primului set, în care Gabriela Ruse a simțit că ar fi meritat mai mult, a fost răzbunat rapid, în setul secund.

Românca s-a desprins cu break, încă din game-ul inițial al manșei a doua. Chiar dacă a fost 3-1 pentru Ruse însă Ostapenko a reușit o serie de trei game-uri consecutive, iar la set și 4-3 pentru letonă, calificarea se îndepărta cu fiecare centimetru de zgură împins încoace și-ncolo, în arena din Linz.

Ruse a egalat, cu emoții, la 4, după un game încheiat la treizeci, a făcut break, în game-ul următr, desprinzându-se la 5-4, după care a salvat două mingi de rebreak și a închis setul.

Finalul frustrant al setului secund a văzut o capitulare a Jelenei Ostapenko, în manșa finală. Câștigătoarea de turneu de mare șlem și-a pierdut de trei roi serva, în setul decisiv, iar Gabriela Ruse a mărșăluit, fascinant, spre o semifinală cu prima favorită la trofeu, Mirra Andreeva.

Sportiva din Federația Rusă a eliminat-o cu mare dificultate pe Sorana Cîrstea, 7-6 (4), 4-6, 6-2, după 140 de minute de joc.

Gabriela Ruse

  • Gabriela ruse victorie sfert 1
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

Gabriela Ruse urcă 27 de locuri în clasamentul WTA și ajunge număr 60 mondial, în clasamentul momentului

Această victorie o împinge pe Gabriela Ruse înapoi în top 60 WTA. Cea mai înaltă clasare a jucătoarei din București rămâne locul 32, atins în primăvara anului 2023.

Financiar, Gabriela Ruse încasează un premiu în valoare de €57,395, iar o posibilă accedere în finală ar însemna, aproximativ, dublarea premiului.

Ruse are în palmares un titlu WTA 250, cucerit la Hamburg, în 2021.

Jelena Ostapenko

  • Jelena ostapenko letonia ao 26
×
ÎNAPOI LA ARTICOL
Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
ULTIMELE STIRI
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Recomandarile redactiei
Alte subiecte de interes
CITESTE SI
VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Moicano vs Duncan


00:00
UFC
UFC Fight Night: Adesanya vs Pyfer


00:00
UFC
UFC Fight Night: Evloev vs Murphy


00:00
UFC
UFC Fight Night: Emmett vs Vallejos


00:00
UFC
UFC 326: Holloway vs Oliveira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Moreno vs Kavanagh


00:00
UFC
UFC Fight Night: Strickland vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bautista vs Oliveira


00:00
UFC
UFC 325: Volkanovski vs Lopes 2


00:00
UFC
UFC 324: Gaethje vs Pimblett


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!