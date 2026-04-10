Gabriela Ruse (87 WTA) a semnat unul dintre cele mai impresionante rezultate ale carierei, de până în prezent. În sferturile de finală ale competiției WTA 500 din Linz, Austria, sportiva din București a întors-o pe Jelena Ostapenko (23 WTA), de la 0-1 la seturi.

Ruse a reușit calificarea în penultimul act al întrecerii după un meci finalizat scor 4-6, 6-4, 6-1, după două ore și douăzeci și trei de minute de joc.

Gabriela Ruse revine uluitor, de Vinerea Mare, într-un meci lung cu Jelena Ostapenko

Sfârșitul strâns al primului set, în care Gabriela Ruse a simțit că ar fi meritat mai mult, a fost răzbunat rapid, în setul secund.

Românca s-a desprins cu break, încă din game-ul inițial al manșei a doua. Chiar dacă a fost 3-1 pentru Ruse însă Ostapenko a reușit o serie de trei game-uri consecutive, iar la set și 4-3 pentru letonă, calificarea se îndepărta cu fiecare centimetru de zgură împins încoace și-ncolo, în arena din Linz.

Ruse a egalat, cu emoții, la 4, după un game încheiat la treizeci, a făcut break, în game-ul următr, desprinzându-se la 5-4, după care a salvat două mingi de rebreak și a închis setul.

Finalul frustrant al setului secund a văzut o capitulare a Jelenei Ostapenko, în manșa finală. Câștigătoarea de turneu de mare șlem și-a pierdut de trei roi serva, în setul decisiv, iar Gabriela Ruse a mărșăluit, fascinant, spre o semifinală cu prima favorită la trofeu, Mirra Andreeva.

Sportiva din Federația Rusă a eliminat-o cu mare dificultate pe Sorana Cîrstea, 7-6 (4), 4-6, 6-2, după 140 de minute de joc.