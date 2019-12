VESTE REA pentru fanii sportului: peste 1,4 milioane de romani nu vor putea vedea in 2020 niciun turneu de mare slem si nici Olimpiada

Din articol Peste 1,4 milioane de romani nu vor putea vedea la televizor nici Olimpiada de la Tokyo

Cele patru turnee de mare slem ale anului 2020 nu vor fi disponibile pentru mai mult de 1,4 milioane de romani.

Veste nefericita pentru aproape 1,5 milioane de romani: abonatii Telekom nu vor putea urmari turneele de mare slem din 2020, in urma neintelegerilor cu postul TV Eurosport.

"In ceea ce priveste discutiile cu Telekom pentru continuarea parteneriatului, am mentinut conditiile contractuale astfel incat abonatii operatorului sa poata beneficia de cel mai bun raport calitate-pret. Desi decizia de a nu continua cooperarea le apartine in totalitate, ramanem deschisi negocierilor de buna credinta cu Telekom, in beneficiul fanilor care iubesc continutul nostru," au scris reprezentantii postului care transmite cele patru turnee de Grand Slam in Romania.

Peste 1,4 milioane de romani nu vor putea vedea la televizor nici Olimpiada de la Tokyo



Decizia de a intrerupe parteneriatul va avea efect de la 1 ianuarie 2020. Acest lucru va insemna ca si Jocurile Olimpice nu vor fi la indemana celor peste 1,4 milioane de cetateni abonati la serviciile de televiziune ale companiei mentionate anterior.

Australian Open 2020 se joaca intre 20 ianuarie si 2 februarie. In 2018, Simona Halep a ajuns pana in finala la Grand Slam-ul australian, pierzand ultimul act in trei seturi jucate in fata danezei Caroline Wozniacki.