Novak Djokovic a câștigat două titluri ATP 250 în 2025, la Geneva și Atena, dar admite că a suferit o schimbare drastică în ultimii doi ani.

Chiar dacă nu a făcut schimbări majore în ceea ce privește alimentația și refacerea - lucruri prioritizate meticulos de „Nole”, cu precădere în fazele finale ale carierei -, jucătorul din Belgrad se vede smerit de performanțele atinse de tinerii Carlos Alcaraz și Jannik Sinner.

Novak Djokovic: „Întotdeauna cred că sunt mai bun și că merit să câștig.”

Într-un interviu acordat lui Piers Morgan, Novak Djokovic a precizat că vede ultimele două sezoane - în care nu a mai reușit să câștige niciun titlu de mare șlem - ca pe „o palmă primită de la viață.”

„Într-o anumită măsură, cred că sunt Superman care nu se poate accidenta, care nu poate fi slab niciodată.

Dar am primit o palmă de la viață, în ultimii doi ani. Încep să mă obișnuiesc cu acest capitol nou.

Sunt conștient că - la nivelul meu de vârf, comparat cu al lor - ei sunt mai buni. Aceasta e realitatea.

Dar eu mereu am crezut în lucrurile care sunt aproape imposibil de reușit. Am îndoieli că pot câștiga turnee de mare șlem împotriva acestor doi băieți, dar, când intru pe teren, nu îmi pasă de numele adversarului. Întotdeauna cred, despre mine, că sunt mai bun și că merit să câștig,” a declarat Novak Djokovic, vorbind despre Carlos Alcaraz și despre Jannik Sinner.

