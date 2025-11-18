GALERIE FOTO Vegan și neconsumator de gluten, Djokovic admite că a primit „o palmă de la viață” în ultimii ani: ce i s-a întâmplat

Vegan și neconsumator de gluten, Djokovic admite că a primit &bdquo;o palmă de la viață&rdquo; &icirc;n ultimii ani: ce i s-a &icirc;nt&acirc;mplat Tenis
Marcu Czentye
La 38 de ani, Novak Djokovic încheie sezonul ca număr 4 ATP.

Novak DjokovicCarlos AlcarazJannik SinnerTenis ATP
Novak Djokovic a câștigat două titluri ATP 250 în 2025, la Geneva și Atena, dar admite că a suferit o schimbare drastică în ultimii doi ani.

Chiar dacă nu a făcut schimbări majore în ceea ce privește alimentația și refacerea - lucruri prioritizate meticulos de „Nole”, cu precădere în fazele finale ale carierei -, jucătorul din Belgrad se vede smerit de performanțele atinse de tinerii Carlos Alcaraz și Jannik Sinner.

Novak Djokovic: „Întotdeauna cred că sunt mai bun și că merit să câștig.”

Într-un interviu acordat lui Piers Morgan, Novak Djokovic a precizat că vede ultimele două sezoane - în care nu a mai reușit să câștige niciun titlu de mare șlem - ca pe „o palmă primită de la viață.”

„Într-o anumită măsură, cred că sunt Superman care nu se poate accidenta, care nu poate fi slab niciodată.

Dar am primit o palmă de la viață, în ultimii doi ani. Încep să mă obișnuiesc cu acest capitol nou.

Sunt conștient că - la nivelul meu de vârf, comparat cu al lor - ei sunt mai buni. Aceasta e realitatea.

Dar eu mereu am crezut în lucrurile care sunt aproape imposibil de reușit. Am îndoieli că pot câștiga turnee de mare șlem împotriva acestor doi băieți, dar, când intru pe teren, nu îmi pasă de numele adversarului. Întotdeauna cred, despre mine, că sunt mai bun și că merit să câștig,” a declarat Novak Djokovic, vorbind despre Carlos Alcaraz și despre Jannik Sinner.

Djokovic: șase semifinale și o finală de Grand Slam, în 2024 și în 2025

În ultimele două sezoane, Djokovic a avut un singur succes major: medalia olimpică de aur, cucerită la Paris, după o finală în două seturi disputate cu Alcaraz.

Desăvârșirea palmaresului a estompat, în cazul lui Djokovic, frustrarea acumulată de cele șase prezențe reușite în semifinalele turneelor de mare șlem, dintre care patru, atinse în acest an.

Singura dată când Djokovic a ajuns într-o finală de turneu major, în ultimii doi ani, a fost pe iarba de la Wimbledon, în 2024, când sârbul a pierdut în minimum de seturi în fața spaniolului Alcaraz, scor 6-2, 6-2, 7-6 (4).

Alexander Zverev, Jannik Sinner - de două ori - și Carlos Alcaraz sunt tenismenii care l-au oprit pe Novak Djokovic în semifinalele fiecărui turneu de mare șlem din acest an.

