Urmează o vacanță lungă și dureroasă: când revine Simona Halep în circuitul WTA 

Simona Halep (30 de ani) va urca pe locul 18 în clasamentul WTA, după încheierea turneului de la Roland Garros, dar ușoara ascensiune în ierarhia mondială va rămâne una dintre singurele vești pozitive, în următoarea perioadă.

Eliminată în turul secund la Roland Garros, după 7 ani, sportiva din România va avea la dispoziție cel puțin o săptămână și jumătate pentru a se odihni, înaintea începerii sezonului de iarbă.

Simona Halep își propune să participe la trei turnee de iarbă în 2022:

Deși nu a confirmat până acum, sunt șanse mici ca Simona Halep să joace în turneele WTA 250 programate la Nottingham și S'Hertogenbosch, în săptămâna 6-12 iunie.

Halep a confirmat, în schimb, că va participa la turneul WTA 250 de la Birmingham, în săptămâna 13-19 iunie, deși în aceeași perioadă are loc un turneu mai important, de calibru WTA 500, la Berlin, Bett10Pen.

#RothesayClassic 2022 Players Entry List: 4️⃣ex-Grand Slam champs - ???????? @EmmaRaducanu top seed joined by ???????? @Simona_Halep , ???????? @JelenaOstapenk8 & ???????? @SloaneStephens . https://t.co/Ds26wA3jLB

Simona Halep ar urma să joace un turneu pregătitor și în Germania, la Bad Homburg (19-25 iunie), în săptămâna premergătoare competiției de la Wimbledon (27 iunie - 10 iulie).

Luând în considerare că Simona Halep are ca obiectiv principal pentru sezonul 2022 revenirea în top 10 WTA, sportiva din România poate accelera semnificativ în acest proces, în sezonul de iarbă, în care nu are niciun punct de apărat, în contextul în care, anul trecut, nu a participat la turnee, din cauza dublei rupturi musculare suferite la Roma.

Fünf Grand Slam-Champions gehen in diesem Jahr in Bad Homburg an den Start! Neben @AngeliqueKerber schlagen @Simona_Halep, @vika7, @SloaneStephens und @Bandreescu_ im Kurpark auf. Komplettiert wird das Feld von hochkarätigen Namen wie @BelindaBencic und @SabalenkaA. pic.twitter.com/qyblZGbiF1