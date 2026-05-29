Un fost număr 2 ATP o laudă specific pe Sorana Cîrstea: cât de departe ar putea ajunge românca la Roland Garros
Sorana Cîrstea, „împinsă” de specialiști în fazele superioare ale competiției de mare șlem de la Paris.

Fost număr doi mondial, spaniolul Alex Corretja o admiră pe Sorana Cîrstea pentru inteligența afișată în joc, în ediția 2026 a turneului de la Roland Garros.

„O oportunitate excelentă pentru Sorana de a ajunge în optimi sau sferturi.”

După ce a reușit o serie de unsprezece game-uri consecutive în meciul cu Eva Lys, încheiat 6-3, 6-0, în turul secund al competiției de mare șlem de la Paris, cea mai bună jucătoare de tenis a României speră chiar la o egalare a celei mai bune performanțe atinse în capitala Franței: calificare în sferturile de finală, semnată în urmă cu 17 ani.

Tabloul îi permite Soranei Cîrstea să viseze departe, deoarece ar urma să fie favorită la victorie, potrivit clasamentului, inclusiv în faza optimilor de finală, dacă va trece de Solana Sierra (68 WTA), în turul trei.

„Cred că este o oportunitate excelentă de a ajunge în optimi sau sferturi. Ar fi un parcurs bun dacă Cirstea ar reuși să o învingă pe Solana,” a punctat Alex Corretja, care a explicat de ce anume este cel mai plăcut surprins, atunci când urmărește meciurile din acest an jucate de Sorana Cîrstea.

În optimi, Sorana Cîrstea ar urma să o înfrunte pe învingătoarea meciului Xinyu Wang (148 WTA) - Yulia Starodubtseva (55 WTA).

Sorana Cîrstea, „o jucătoare foarte inteligentă,” evaluează fostul număr 2 ATP, Alex Corretja

„Sunt foarte impresionat de faptul că a declarat că acesta va fi ultimul ei an, ceea ce probabil că va fi așa. Și joacă cel mai bun tenis al său. Pe tot parcursul sezonului a jucat foarte bine.

Pe lângă faptul că este o jucătoare foarte inteligentă, este foarte isteață și cunoaște foarte bine jocul, își cunoaște atât punctele slabe, cât și punctele forte, și cred că pur și simplu dă tot ce poate. Cred că Sorana este o adversară dificilă întotdeauna, pentru că este o luptătoare,” a punctat Alex Corretja, într-o intervenție acordată Eurosport.

Alex Corretja a jucat două finale de turneu major, ambele, pe zgura de la Roland Garros. Jucătorul iberic a pierdut, în 1998, respectiv în 2001, în fața compatriotului Carlos Moya și în favoarea brazilianului Gustavo Kuerten.

În 1998, Corretja l-a învins pe Moya în finala Turneului Campionilor, organizată la Hanovra, Germania.

Alex Corretja, alături de Carlos Moya și Pelé, în cadrul ceremoniei de premiere ținute după finala Roland Garros 1998.

