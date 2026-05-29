Fost număr doi mondial, spaniolul Alex Corretja o admiră pe Sorana Cîrstea pentru inteligența afișată în joc, în ediția 2026 a turneului de la Roland Garros.

„O oportunitate excelentă pentru Sorana de a ajunge în optimi sau sferturi.”

După ce a reușit o serie de unsprezece game-uri consecutive în meciul cu Eva Lys, încheiat 6-3, 6-0, în turul secund al competiției de mare șlem de la Paris, cea mai bună jucătoare de tenis a României speră chiar la o egalare a celei mai bune performanțe atinse în capitala Franței: calificare în sferturile de finală, semnată în urmă cu 17 ani.

Tabloul îi permite Soranei Cîrstea să viseze departe, deoarece ar urma să fie favorită la victorie, potrivit clasamentului, inclusiv în faza optimilor de finală, dacă va trece de Solana Sierra (68 WTA), în turul trei.

„Cred că este o oportunitate excelentă de a ajunge în optimi sau sferturi. Ar fi un parcurs bun dacă Cirstea ar reuși să o învingă pe Solana,” a punctat Alex Corretja, care a explicat de ce anume este cel mai plăcut surprins, atunci când urmărește meciurile din acest an jucate de Sorana Cîrstea.

În optimi, Sorana Cîrstea ar urma să o înfrunte pe învingătoarea meciului Xinyu Wang (148 WTA) - Yulia Starodubtseva (55 WTA).