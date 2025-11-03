GALERIE FOTO Umilită de Jaqueline Cristian, Danielle Collins a refuzat o ofertă de 500 de milioane de dolari

Danielle Collins, greu de impresionat, după o carieră de succes în tenis.

Danielle Collins (31 de ani) ocupă locul 65 în clasamentul WTA, dar își poate vedea deja viața fără tenisul profesionist, în care activează de nouă ani.

Fostul număr 7 WTA nu a avut cea mai lungă ședere în circuitul de elită al tenisului feminin, dar se mândrește cu o finală jucată în Openul Australiei și, mai ales, cu trofeul câștigat în turneul din statul natal, Florida, la Miami, în 2024.

Danielle Collins vrea să lase tenisul pentru a deveni casnică

Învinsă de românca Jaqueline Cristian, scor 6-2, 6-0, chiar la US Open, în runda inaugurală a ediției 2025, Danielle Collins a trecut deja la etapa următoare a vieții, după cum reiese dintr-un anunț pe care l-a postat pe o platformă online de întâlniri.

Explozivă pe teren și în afara lui, Danielle Collins nu s-a ferit de cuvinte mari, afirmând cu claritate ceea ce își dorește de la bărbatul cu care ar urma să se căsătorească.

„În prezent, jucătoare profesionistă de tenis, dar cu aspirații de a deveni o soție tradiționalistă. Deja mi-am trăit era de femeie de carieră. Acum doar vreau să îmi cresc puii, să fac proiecte de casă, să fac pâine de casă cu maia, să stau acasă, cu câinele și să fac câțiva copii.

Dacă ai de gând să minți cu privire la înălțimea ta, lasă-mă naibii în pace. Asta nu e o zonă în care accept regi scunzi,” a scris, autointitulându-se indirect, „regina” Danielle Collins.

Danielle Collins, greu de impresionat

În plus, Danielle Collins, care a câștigat peste zece milioane de dolari din tenis, a continuat: „Vă mai spun ceva... dacă are cineva curaj să îmi dea un mesaj, dacă tot sunteți acolo, trimiteți-mi și un extras de cont,” a continuat americanca.

Un bărbat i-a replicat jucătoarei de tenis, trimițându-i un extras bancar care arată că are o avere de peste 500 de milioane de dolari.

„Iubirea în timpuri moderne... ok, o să ies de pe internet acum,” a replicat Danielle Collins.

Danielle Collins, o jucătoare chinuită de boli și accidentări

Danielle Collins a fost una dintre poveștile uluitoare ale sportului mondial în 2022. Performanța sportivei din Statele Unite ale Americii de a se califica într-o finală de Grand Slam - în ediția 2022 a Openului Australian - rămâne o realizare dificil de înțeles, având în vedere contextul vieții sale personale. 

În aprilie 2021, Danielle Collins a avut nevoie de o intervenție chirurgicală de urgență pentru ca doctorii să îi extirpe „un chist ovarian de mărimea unei mingi de tenis”, dar și „resturi” rămase în intestinele și vezica sa, care i-ar fi putut deveni fatale. Procedura a necesitat patru incizii în zona abdominală, dar americanca declară că această intervenție a ajutat-o să nu mai simtă dureri de atunci.

Danielle Collins suferă de artrită reumatoidă, boala din cauza căreia Caroline Wozniacki s-a retras

Durerea a fost un cuvânt recurent în viața Daniellei Collins, născută la St. Petersburg, Florida, în 13 decembrie 1993. Doctorii s-au chinuit să o diagnosticheze pe tânăra sportivă, încurajată de antrenorii săi din facultate să lase sportul pentru a se asigura, întâi, că nu suferă de afecțiuni majore. 

„Agonia pe care am experimentat-o în ciclurile menstruale din cauza endometriozei a fost cea mai urâtă durere pe care am simțit-o vreodată,” a spus pentru The Guardian Danielle Collins, care a fost diagnosticată abia în 2018 - la 2 ani de când a devenit jucătoare profesionistă de tenis - cu artrită reumatoidă, o boală autoimună care cauzează umflături dureroase la nivelul articulațiilor.  

