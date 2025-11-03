Danielle Collins (31 de ani) ocupă locul 65 în clasamentul WTA, dar își poate vedea deja viața fără tenisul profesionist, în care activează de nouă ani.

Fostul număr 7 WTA nu a avut cea mai lungă ședere în circuitul de elită al tenisului feminin, dar se mândrește cu o finală jucată în Openul Australiei și, mai ales, cu trofeul câștigat în turneul din statul natal, Florida, la Miami, în 2024.

Danielle Collins vrea să lase tenisul pentru a deveni casnică

Învinsă de românca Jaqueline Cristian, scor 6-2, 6-0, chiar la US Open, în runda inaugurală a ediției 2025, Danielle Collins a trecut deja la etapa următoare a vieții, după cum reiese dintr-un anunț pe care l-a postat pe o platformă online de întâlniri.

Explozivă pe teren și în afara lui, Danielle Collins nu s-a ferit de cuvinte mari, afirmând cu claritate ceea ce își dorește de la bărbatul cu care ar urma să se căsătorească.

„În prezent, jucătoare profesionistă de tenis, dar cu aspirații de a deveni o soție tradiționalistă. Deja mi-am trăit era de femeie de carieră. Acum doar vreau să îmi cresc puii, să fac proiecte de casă, să fac pâine de casă cu maia, să stau acasă, cu câinele și să fac câțiva copii.

Dacă ai de gând să minți cu privire la înălțimea ta, lasă-mă naibii în pace. Asta nu e o zonă în care accept regi scunzi,” a scris, autointitulându-se indirect, „regina” Danielle Collins.