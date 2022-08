Top 10 jucătoare din România în clasamentul WTA. Ana Bogdan a urcat 33 de locuri în ierarhia mondială

România rămâne cu cinci jucătoare în top 100 WTA. Simona Halep, Irina Begu, Sorana Cîrstea, Jaqueline Cristian și Ana Bogdan reprezintă țara noastră în segmentul de elită al ierarhiei mondiale, în timp ce alte cinci sportive se află între locurile 101-200 WTA.

La vârful clasamentului mondial, Iga Swiatek rămâne cu un avantaj de 3920 de puncte în fața estonei Anett Kontaveit, în timp ce Maria Sakkari (3 WTA) are 4206 de puncte de recuperat pentru a o egala pe campioana de la Roland Garros.

Pounding the clay with that winner ????@ana_bogdan | #PolandOpen pic.twitter.com/HbrQdGR3Qo