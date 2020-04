Sute de mii de oameni au apreciat instant fotografia publicata de Eugenie Bouchard.

Avand peste 3,8 milioane de urmaritori pe Instagram si Twitter, Eugenie Bouchard livreaza continut atractiv pe retelele sociale aproape zilnic.

Cea mai recenta fotografie publicata, intitulata "distantare sociala" le-a taiat rasuflarea suporterilor sai, canadianca etalandu-si conditia fizica de invidiat intr-o drumetie facuta la Red Rock Canyon in Las Vegas.

s o c i a l d i s t a n c i n g pic.twitter.com/oqlP3sDqSx — Genie Bouchard (@geniebouchard) April 1, 2020

Cu doua zile in urma, Bouchard a publicat o imagine in care ii transmitea unei fete "s-o lase mai moale," intrucat aceasta ar fi postat pe contul sau de Tinder o poza de profil in care ar aparea, in fapt, insasi Eugenie Bouchard.

La 26 de ani, Genie Bouchard ocupa locul 332 WTA, o pozitie dificil de digerat avand in vedere ca la doar 20 de ani reusea cate o finala si semifinala de Slam si urca pana pe pozitia a cincea in ierarhia mondiala.