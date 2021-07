"Stiu ca Sorana Cirstea a reusit rezultate grozave in cariera ei!" Ce a raspuns Emma Raducanu cand a fost intrebata daca va cere sfaturi de la alte jucatoare inaintea meciului cu Cirstea 

Sorana Cirstea si Emma Raducanu sunt pregatite sa ofere spectacol intr-unul dintre capetele de afis ale turului 3 de la Wimbledon 2021.

Sorana Cirstea si Emma Raducanu se vor duela intr-unul dintre cele mai interesante meciuri ale turului trei din editia 2021 a turneului de la Wimbledon. Ambele jucatoare au avut cuvinte de lauda pentru urmatoarea adversara, iar tanara jucatoare de 18 ani cu origini romanesti a anuntat ca nu va primi sfaturi din partea nimanui din afara echipei sale inaintea acestei partide.

"Stiu ca Sorana a realizat lucruri importante in cariera ei. Pentru mine va fi inca un meci in care va trebui sa ies din nou pe teren cu gandul ca nu am nimic de pierdut. Ma aflu aici ca sa ma bucur si ca sa incerc sa raman cat mai mult. Aceasta este motivatia mea," a declarat Emma Raducanu. Intrebata daca ii va cere sfaturi Johannei Konta - de altfel, invinsa de Sorana Cirstea de doua ori, la US Open 2020 si Roland Garros 2021 - Emma a replicat: "Eu si echipa mea ne vom crea singuri un plan. Asa obisnuiesc, sa ma bazez pe antrenorii mei. Uneori, caut sfaturi de la jucatoare care au intalnit o anume adversara, dar in cazul acesta, lucrurile vor ramane mai mult in interior," a fost raspunsul hotarat al Emmei Raducanu.

Cat despre Sorana Cirstea, jucatoarea din Romania a lasat de inteles ca nu o va subestima pe tanara Emma Raducanu, pe care o cunoaste indirect prin relatia de prietenie pe care o are cu Ana Ivanovic.

"Este o tanara foarte draguta. Nigel Sears o antreneaza. Ne cunoastem din perioada in care lucra cu Ana," a dezvaluit Sorana Cirstea, referindu-se la Ana Ivanovic, prietena a jucatoarei din Targoviste, care a fost antrenata multa vreme de socrul lui Andy Murray. "Ori de cate ori il vad, vorbim, avem conversatii foarte interesante. El m-a prezentat Emmei. Sa fiu sincera, nu ii stiu prea mult stilul, dar sunt sigura ca joaca grozav. E deja in turul al treilea, va fi interesant," a afirmat Sorana Cirstea, noteaza Gazeta Sporturilor.

Sorana Cirstea vs. Emma Raducanu se joaca sambata, 3 iulie de la ora 15:00 si va fi transmis live text pe www.sport.ro.