Starea de urgenta se incheie, iar tenisul revine cu REGULI STRICTE: ce turneu va organiza FRT la Centrul National de Tenis 

Tenisul romanesc, in frunte cu Simona Halep isi va putea relua activitatea incepand de maine.

Starea de urgenta se va incheia incepand cu data zilei de vineri, 15 mai, ocazie cu care tenisul romanesc va reveni, treptat, la viata. Ministrul Tineretului si Sportului, Ionut-Marian Stroe a facut publice conditiile care trebuie respectate pentru ca jucatorii si jucatoarele de tenis sa se antreneze cu risc minim de contactare a noului coronavirus.

"Proba de simplu a tenisului va avea cateva chestiuni clare. Pe un teren de tenis e permis accesul a cel mult trei participanti. Nu e permis accesul copiilor de mingi, nici schimbarea terenului. Jucatorii vor trebui sa-si marcheze propriile mingi si sa le foloseasca doar pe acesteea la serviciu. Toate echipamentele sportive trebuiesc dezinfectate, echipamentul trebuie pus in pungi speciale," a declarat Ionut Stroe, ministrul Tineretului si Sportului.

"Deschidem Centrul National si am gandit un program de pregatire comun, de doua saptamani, apoi vom face o competitie la nivel de fiecare lot national. Amicala, ca va fi best of 5 tie-break, ca va fi cate un set, nu neaparat un meci complet pentru ca va fi dificil la inceput," a afirmat George Cosac, vicepresedinte al Federatiei Romane de Tenis.

"Sigur, cu conditia ca jucatorii sa fie in zona, sa poata indeplini conditiile pentru deplasare. Vor fi turnee pregatitoare, locale, ca sa-si intre in ritm. Oricum, pentru ei va fi cumplit, dupa doua luni de pauza, iar basici, bataturi, dureri," a adaugat Cosac, din partea FRT.