Tenisul feminin românesc, revitalizat de Jaqueline Cristian și Sorana Cîrstea, în turneul WTA 250 de la Osaka.

Calificate în semifinalele competiției din Japonia, cele două jucătoare din țara noastră și-au asigurat câte un loc în primele cincizeci de jucătoare ale lumii.

Jaqueline Cristian este sigură că va începe săptămâna următoare cel puțin pe locul 42 mondial, pe când Sorana Cîrstea, pe al 49-lea.

Jaqueline Cristian va avea cea mai înaltă clasare a carierei, dacă va juca finala turneului de la Osaka

Jaqueline Cristian va avea parte chiar de un record de carieră, în cazul în care va reuși să ajungă în finala întrecerii de la Osaka.

În prezent avansată cinci poziții în ierarhia mondială actualizată în timp real, Jaqueline Cristian ar urma să urce pe locul 37, pe când un titlu cucerit la Osaka ar putea să o împingă pe româncă până pe poziția cu numărul 34, peste jucătoare cu titluri de mare șlem în palmares, ca Marketa Vondrousova sau Barbora Krejcikova.