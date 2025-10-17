GALERIE FOTO Sorana Cîrstea și Jaqueline Cristian, în top 50 WTA, după turneul de la Osaka. Ce locuri și-au asigurat în clasament

Sorana C&icirc;rstea și Jaqueline Cristian, &icirc;n top 50 WTA, după turneul de la Osaka. Ce locuri și-au asigurat &icirc;n clasament Tenis
România va avea două jucătoare în top 50 WTA, începând de luni, 20 octombrie.

Jaqueline CristianTenis WTAclasament WTASorana Cirstea
Tenisul feminin românesc, revitalizat de Jaqueline Cristian și Sorana Cîrstea, în turneul WTA 250 de la Osaka.

Calificate în semifinalele competiției din Japonia, cele două jucătoare din țara noastră și-au asigurat câte un loc în primele cincizeci de jucătoare ale lumii.

Jaqueline Cristian este sigură că va începe săptămâna următoare cel puțin pe locul 42 mondial, pe când Sorana Cîrstea, pe al 49-lea.

Jaqueline Cristian va avea cea mai înaltă clasare a carierei, dacă va juca finala turneului de la Osaka

Jaqueline Cristian va avea parte chiar de un record de carieră, în cazul în care va reuși să ajungă în finala întrecerii de la Osaka.

În prezent avansată cinci poziții în ierarhia mondială actualizată în timp real, Jaqueline Cristian ar urma să urce pe locul 37, pe când un titlu cucerit la Osaka ar putea să o împingă pe româncă până pe poziția cu numărul 34, peste jucătoare cu titluri de mare șlem în palmares, ca Marketa Vondrousova sau Barbora Krejcikova.

Sorana Cîrstea, înapoi în top 50 WTA, la 35 de ani

Spre deosebire de Jaqueline Cristian, care a rămas constant în zona locurilor 40-60 WTA, în acest sezon - lucru pe care Sorana Cîrstea îl reușea în sezoanele anterioare -, cea din urmă a revenit impresionant.

Aflată în afara top 100 WTA în vară, Sorana Cîrstea a avansat peste șaizeci de locuri în două luni, în urma titlului de campioană cucerit la Cleveland, dar și a rezultatelor bune de la Osaka.

Sorana Cîrstea a bifat câte o victorei și la New York, Seul, Wuhan, Beijing, rezultate care i-au crescut încrederea și i-au permis, în această săptămână, să pătrundă încă o dată în fazele superioare ale unui turneu WTA.

Dacă va ieși campioană la Osaka, Sorana Cîrstea ar putea urca până pe locul 38 al ierarhiei mondiale.

