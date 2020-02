Sorana Cirstea, REACTIE SOCANTA la adresa antrenorului in primul tur la Doha: "Zi-mi ceva daca tot ai venit aici, ceva de tenis sau tactic" 

Sorana Cirstea s-a enervat cumplit pe antrenorul sau in timpul meciului pierdut la Doha in favoarea Elenei Rybakina.

Sorana Cirstea, numar 72 WTA a fost invinsa de Elena Rybakina in primul tur al competitiei Premier 5 de la Doha. Sportiva din Kazahstan, a 17-a in clasamentul mondial a intors-o pe Sorana dupa un prim set pierdut cu 3-6, impunandu-se in urmatoarele doua cu 6-3, 6-1.

Partida s-a intins pe durata unei ore si patruzeci si trei de minute de joc, dar desfasurarea meciului nu a lasat-o indiferenta pe jucatoarea nascuta la Targoviste.

Elena Rybakina collects win number 2️⃣0️⃣ already in 2020, beating Cirstea 3-6, 6-3, 6-1! #QTO2020 pic.twitter.com/eP3j1Igg9q — WTA (@WTA) February 24, 2020



Adrian Cruciat, antrenorul Soranei Cirstea: "Te certi si cu tine, si cu mine, e prea mult"



Adrian Cruciat: Trebuie sa joci fiecare punct cu hotarare si optimism, ca in primul set. Vad ca s-a schimbat ceva, fata ta nu mai arata la fel, esti nervoasa, nemultumita. Te certi si cu tine, si cu mine, e prea mult.

Sorana Cirstea: Sunt foarte linistita, zi-mi ceva daca tot ai venit aici, ceva de tenis sau tactic...

Adrian Cruciat: Cand da ea tare, trebuie sa dai lung ca sa alerge, sa o plimbi. E mental! Hai, calma, pozitiva...

Sorana Cirstea: Nu are nicio treaba cu mentalul, e de tenis!

Elena Rybakina este jucatoarea pe care Simona Halep a invins-o in urma cu doua zile in finala turneului de la Dubai, scor 3-6, 6-3, 7-6.