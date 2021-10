Sorana Cîrstea luptă, dar pierde meciul turneului la Indian Wells, în fața Elinei Svitolina: rezumatul unui duel nebun

Sorana Cîrstea a fost învinsă de Elina Svitolina în a treia rundă competițională a turneului WTA 1000 de la Indian Wells. Sportiva din Ucraina a revenit de la 0-1 la seturi și s-a impus, la capătul a 153 de minute de joc, într-o partidă în care majoritatea schimburilor de mingi au depășit numărul de 5 lovituri, în ciuda agresivității evidente din jocul româncei.

A fost un meci de înaltă calitate, peste media celor urmărite în acest tur al întrecerii, Sorana Cîrstea incomodând-o pe Elina Svitolina mai mult decât se aștepta, înaintea startului de meci. În cele două ore și jumătate ale duelului, Sorana Cîrstea a lovit direct câștigător de 45 de ori! Riscul din spatele unei astfel de performanțe? Românca a comis 42 de erori neforțate.



Sori fighting with all her heart! 1 game away from the win! pic.twitter.com/m3obRUFxor