Alexander Zverev (28 de ani, 3 ATP) a fost eliminat în turul doi al competiției ATP Masters 1000 de la Shanghai. Jucătorul din Germania a fost depășit de francezul Arthur Rinderknech (54 ATP), scor 4-6, 6-3, 6-2.

Înfrângerea a survenit la doar câteva ore după ce Zverev s-a plâns de eforturile organizatorilor de turnee ATP de a uniformiza vitezele suprafețelor de joc.

Jannik Sinner, surprins de afirmația făcută de Alexander Zverev

Această tendință nouă îi avantajează pe Carlos Alcaraz și Jannik Sinner, conform spuselor lui Alexander Zverev.

Când a auzit Jannik Sinner că Alexander Zverev ar fi sugerat că oficialii ATP depun eforturi pentru a-l avantaja, tenismenul italian a replicat, surprins: „Nu știu ce să zic. Eu nu pregătesc terenurile, ci doar joc tenis. Încerc doar să joc cât de bine pot, nu știu,” a fost răspunsul oferit de Sinner.

