Alexander Zverev (28 de ani, 3 ATP) a fost eliminat în turul doi al competiției ATP Masters 1000 de la Shanghai. Jucătorul din Germania a fost depășit de francezul Arthur Rinderknech (54 ATP), scor 4-6, 6-3, 6-2.
Înfrângerea a survenit la doar câteva ore după ce Zverev s-a plâns de eforturile organizatorilor de turnee ATP de a uniformiza vitezele suprafețelor de joc.
Jannik Sinner, surprins de afirmația făcută de Alexander Zverev
Această tendință nouă îi avantajează pe Carlos Alcaraz și Jannik Sinner, conform spuselor lui Alexander Zverev.
Când a auzit Jannik Sinner că Alexander Zverev ar fi sugerat că oficialii ATP depun eforturi pentru a-l avantaja, tenismenul italian a replicat, surprins: „Nu știu ce să zic. Eu nu pregătesc terenurile, ci doar joc tenis. Încerc doar să joc cât de bine pot, nu știu,” a fost răspunsul oferit de Sinner.
Intervenția avută de Alexander Zverev, la Shanghai
„Viteza suprafeței e mai mică în acest an. Ești un jucător care preferă constanța în ceea ce privește suprafețele de joc sau preferi să existe varietate în vitezele de joc?”, a fost întrebat Alexander Zverev la Shanghai, prilej de care acesta s-a folosit pentru a-și exprima clar punctul de vedere față de această tendință.
„Nu, urăsc atunci când suprafețele de joc au aceeași viteză, să fiu sincer. Simt că organizatorii de turnee se îndreaptă în această direcție; evident, își doresc ca Jannik și Carlos să joace bine în fiecare turneu, ei asta preferă.
Am fost în circuit în ultimii doisprezece ani. Întotdeauna am avut suprafețe diferite, turnee care ne plăceau mai mult și turnee care ne plăceau mai puțin.
Nu puteai juca la fel pe hard, iarbă sau zgură. Acum, aproape că poți să joci la fel pe toate suprafețele. Nu îmi place. Tenisul are nevoie de varietate, de mai multe stiluri de joc,” a răspuns Alexander Zverev.