Singurul roman care l-a batut pe Rafael Nadal face noi dezvaluiri: "Imi amintesc ce a facut la Olimpiada si stiu cu ce atitudine merge la Roland Garros, asta arata caracterul lui" 

Victor Hanescu crede ca atitudinea afisata de Rafael Nadal la Roland Garros denota caracterul sau.

Victor Hanescu este singurul roman care a reusit sa il invinga pe Rafael Nadal, desi site-ul oficial al ATP nu consemneaza acest lucru. 5-7, 6-3, 7-6 (3) a fost scorul partidei din calificarile turneului ATP de la Paris din 2003, cand Hanescu avea 22 de ani, iar Nadal, 17.

"Lumea nu-l cunostea foarte bine atunci, doar se vorbea ca e un tanar de perspectiva. A fost un meci foarte bun pentru mine. Mi-am dat seama ca este un jucator senzational, dar in acel meci am fost ceva mai bun decat el. Am reusit sa-l bat in trei seturi, in tie-break-ul din decisiv. Foarte strans a fost meciul, dar ramane pana la urma o victorie in fata lui Nadal," isi aminteste Hanescu.

"E incredibil sa joci contra lui, este impresionant! Te poate si speria cand vezi ce efect imprima mingilor fata de ceilalti jucatori de top, cat de inalt joaca, ce viteza de deplasare are. Au fost momente in care nu-mi imaginam cum un om poate sa se deplaseze atat de rapid si sa prinda unele mingi care pentru altii erau incheiate. In momentul ala, iti dai ca ai pe cineva extraordinar in fata," a adaugat Victor Hanescu, fost numar 26 ATP.

"Sincer, [Rafa] este foarte politicos, e un sportiv care discuta cu oricine. E foarte modest si asta se vede prin tot ce declara, dar si prin maniera in care abordeaza turneele de la Roland Garros. Nu merge acolo cu atitudinea ca a castigat de nu stiu cate ori, ci e modest. Asta arata putin caracterul lui. Imi aduc aminte ca eram la Olimpiada de la Beijing. La ceremonia de deschidere, Nadal era langa grupul nostru. A fost asaltat de sute de sportivi care voiau sa faca o poza cu el. Nadal facea poze cu fiecare, n-a spus in niciun moment ca nu mai are chef sau nu mai poate. A facut poze cu fiecare si asta arata ce fel de om este," a punctat Victor Hanescu in cadrul emisiunii GSP Live, noteaza Prosport.

De-a lungul carierei sale de tenismen profesionist, Victor Hanescu a incasat premii totale in valoare de $4,330,340.