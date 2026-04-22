GALERIE FOTO Simona Halep, „vânată” de Aryna Sabalenka, la Madrid: îi poate sufla un record istoric în WTA

Simona Halep, Petra Kvitova și Aryna Sabalenka, figuri legendare în istoria turneului WTA 1000 de la Madrid.

Finalistă pierzătoare la Melbourne, în primul turneu de mare șlem al anului, Aryna Sabalenka și-a răzbunat eșecul din Australia cu două victorii impresionante în America.

A reușit „Dubla Soarelui,” adică trofee de campioană cucerite, consecutiv, la Indian Wells și Miami, iar, acum, pe zgură, abordează turneul de o mie de puncte de la Madrid știind că a câștigat întrecerea de trei ori, în ultimele cinci ediții.

Aryna Sabalenka, la egalitate cu Simona Halep, în istoria turneului WTA 1000 de la Madrid

Rezultatele extraordinare îi conferă încrederea suficientă cu care poate să îi „sufle” Simonei Halep un record istoric în această competiție.

Sabalenka, la fel ca Halep, a ajuns în patru finale, în turneul WTA 1000 de la Madrid, până în prezent, iar o a cincea, în care ar putea să ajungă, în acest an, ar detașa-o singură în fruntea acestui clasament istoric.

Simona Halep / Foto: Imago
Bielorusa, la un trofeu distanță de a le face „uitate” pe Halep și Kvitova, în istoria acestui turneu

Mai mult decât atât, Aryna Sabalenka știe că o poate depăși pe cehoaica Petra Kvitova, la numărul de titluri de campioană adjudecate la Madrid.

Cu câte trei în palmares, bielorusa și jucătoarea din Cehia se află, momentan la egalitate.

Simona Halep a câștigat de două ori turneul WTA 1000 de la Madrid, în ani consecutivi, în 2016 și în 2017.

Petra Kvitova a ieșit campioanp în capitala Spaniei în 2011, 2015 și 2018, iar Aryna Sabalenka s-a impus pe zgura din Madrid în 2021, 2023 și 2025.

