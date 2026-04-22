Finalistă pierzătoare la Melbourne, în primul turneu de mare șlem al anului, Aryna Sabalenka și-a răzbunat eșecul din Australia cu două victorii impresionante în America.

A reușit „Dubla Soarelui,” adică trofee de campioană cucerite, consecutiv, la Indian Wells și Miami, iar, acum, pe zgură, abordează turneul de o mie de puncte de la Madrid știind că a câștigat întrecerea de trei ori, în ultimele cinci ediții.

Aryna Sabalenka, la egalitate cu Simona Halep, în istoria turneului WTA 1000 de la Madrid

Rezultatele extraordinare îi conferă încrederea suficientă cu care poate să îi „sufle” Simonei Halep un record istoric în această competiție.

Sabalenka, la fel ca Halep, a ajuns în patru finale, în turneul WTA 1000 de la Madrid, până în prezent, iar o a cincea, în care ar putea să ajungă, în acest an, ar detașa-o singură în fruntea acestui clasament istoric.