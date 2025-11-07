Constănțenii Simona Halep și Horia Tecău au început seria antrenamentelor pregătitoare pentru participarea la ediția 2026 a turneului de la Wimbledon. Foști campioni ai întrecerii de pe iarba londoneză, cei doi jucători de tenis retrași din activitate s-au înscris în proba legendelor, Tecău și Halep s-au antrenat pe zgură în vederea participării la proba legendelor, în cadrul Wimbledon 2026 „Se pare că încă iubim acest joc,” a scris Horia Tecău, pe contul său de Instagram, în descrierea unei imagini care îi surprinde pe amândoi zâmbitori și relaxați. Sprijinită pe umărul lui Horia Tecău, Simona Halep revine pe terenul de tenis la nouă luni de la ultimul meci oficial jucat în cariera de profesionistă.

Puteau să joace și în acest an, dar Simona Halep a refuzat „Am fost invitată şi acum să joc, dar am simţit că nu e încă momentul şi nu e timpul să fiu legendă. E prea devreme după retragere. Am vorbit cu Horia şi am hotărât ca la anul să jucăm împreună dublu mixt,” a explicat Simona Halep motivul pentru care nu a jucat în turneul legendelor din acest an.

„În tenis, plănuieşti peste o săptămână, lună, chiar şi peste un an. Aşa era rutina mea mentală, tot timpul plănuiam ceva. Acum mă gândesc la ziua de azi, să trăiesc azi la maximum şi să las un pic şi viaţa să mă surprindă,” a spus Halep într-un interviu acordat Antena Sport.



Simona Halep

Horia Tecău, parcurs complicat spre titlul de campion la Wimbledon În 2019, Simona Halep a câștigat cea mai scurtă finală din istoria modernă a turneului de la Wimbledon, învingând-o pe Serena Williams, scor 6-2, 6-2, în doar 56 de minute. Horia Tecău a avut un drum mai dificil de parcurs până să ridice deasupra capului trofeul de campion la Wimbledon. A pierdut trei finale consecutive, între anii 2010-2012, după care nu a mai ajuns în ultimul act competițional până în 2015, când a reușit să câștige finala.



Horia Tecău