Simona Halep - Gabriela Ruse, de la 03:30, la Melbourne Summer Set 1. Debut fără emoții pentru "Simo"

Simona Halep - Gabriela Ruse are loc joi, 6 ianuarie, nu mai devreme de ora 03:30.

Simona Halep - Destanee Aiava 6-4, 6-2

Simona Halep a trecut de tânăra jucătoare australiană, Destanee Aiava în turul inaugural al întrecerii WTA 250 Melbourne Summer Set 1 de la Melbourne. Partida s-a întins pe durata a 80 de minute de joc, sportiva din România desprinzându-se evident în setul al doilea.

În ciuda unui prim set încheiat cu niște emoții, Simona Halep s-a relaxat în manșa secundă, în care a lovit un passing de rever marcă înregistrată. Halep a încheiat meciul cu 2 ași și un procentaj de 79% al punctelor câștigate pe prima servă.

Puternică la retur, în nota obișnuită, Simona Halep și-a apropiat jumătate din punctele jucate de Aiava cu primul serviciu, demonstrând o continuitate în abilitățile arătate în sezoanele anterioare prin care își liniștește fanii și le indică un Australian Open 2022 cu potențial înalt.

Meciul Simona Halep vs. Gabriela Ruse va avea loc joi, 6 ianuarie, nu mai devreme de ora 03:30, fus orar românesc. Învingătoarea va juca în faza sferturilor contra jucătoarei mai bune a întâlnirii dintre Viktorija Golubic (43 WTA) și Lesley Pattinama Kerkhove (158 WTA).

A nice solid win for Simona today. It wasn't too easy as to not help her get her rhythm, as Aiava hit some amazing shots. But Simo was just too good today and will face Gabi tomorrow in R2. Simona Halep defeated Destanee Aiava 6-4, 6-2.#MelbourneTennis pic.twitter.com/9YZZtJ5Apu