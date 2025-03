Simona Halep (33 de ani) a trăit în acest început de primăvară primele săptămâni eliberate de stresul competițional, de presiunea așteptărilor și de oboseala cronică, tipică unei vieți de sportiv profesionist.

Dubla campioană de Grand Slam din țara noastră a avut puterea să admită că a plâns în urma unui eșec suferit în fața Mariei Sharapova, în primul tur al Openului American din 2017.

Prefera suferința în locul optimismului nefondat. Simona Halep: „Nu aveam nevoie de încurajări false.”

6-4, 4-6, 6-3 a fost scorul partidei strânse, care i-a încheiat prematur Simonei Halep parcursul la New York, la doar câteva luni după cea mai dură înfrângere a carierei, eșecul cu Jelena Ostapenko, din finala Roland Garros.

Într-un interviu recent acordat, Simona Halep a recunoscut că nu tolera „încurajările false” ale australianului Darren Cahill și că optimismul său nu i-a fost mereu util.

După înfrângerea cu Sharapova, după cum Darren Cahill a dezvăluit, tehnicianul de la antipozi i-a oferit sfaturi tehnice în vestiar, în timp ce Simona Halep plângea.

Ulterior, antrenorul australian și-a cerut scuze și a aplicat strategia de a „suferi împreună” cu Simona Halep, care s-a dovedit, în 2018, alegerea corectă, românca devenind la Paris campioană de Grand Slam.

„Eu nu am fost genul de sportivă care avea nevoie de încurajări puțin false, adică eu simțeam că nu e totul ok, iar el îmi spunea că e totul ok. Și nu prea se potrivea cu ceea ce simțeam eu.



Într-adevăr, atunci am plecat plângând. Mi-a fost greu după meciul acela, pentru că nu este ușor să pierzi în primul tur la US Open, iar după aceea vine și te critică.



Eram conștientă că trebuia să fac lucrurile mai bine ca să câștig. Dar a fost un moment din care am învățat amândoi: și el, ca antrenor, și eu, ca sportivă, să ne maturizăm,” a declarat Simona Halep despre înfrângerea suferită în fața Mariei Sharapova, la US Open.