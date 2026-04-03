Horia Tecău (41 de ani) și Ana Bogdan (33 de ani) sunt doi dintre sportivii României care și-au declarat în mod repetat iubirea pentru natură.

În acest capitol al vieții lor este inclusă și relația cu animalele de companie, un aspect în care Tecău și Bogdan s-au implicat, folosindu-și imaginea în campania mondială „Hrană bună pentru animale.”

Ana Bogdan a povestit cum a adoptat, pe stradă, chiar de 8 martie, un cățel pe care îl aduce și la meciurile sale oficiale de tenis.

„Freddie este bucuria mea. Este labrador. A asistat la meciuri, este obișnuit și cu tenisul,” a declarat Ana Bogdan, care a mărturisit că are două pasiuni noi, în viața sa personală: îi place să învețe să cânte la pian și pictează.