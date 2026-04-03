VIDEO EXCLUSIV „Selecționata” nouă: Ana Bogdan și Horia Tecău, despre noutățile care le-au schimbat viețile

Marcu Czentye
Ana Bogdan și Horia Tecău, despre marile schimbări apărute în viețile personale.

Horia Tecău (41 de ani) și Ana Bogdan (33 de ani) sunt doi dintre sportivii României care și-au declarat în mod repetat iubirea pentru natură.

În acest capitol al vieții lor este inclusă și relația cu animalele de companie, un aspect în care Tecău și Bogdan s-au implicat, folosindu-și imaginea în campania mondială „Hrană bună pentru animale.”

Horia Tecău și Ana Bogdan, iubitori de natură și de animale

Ana Bogdan a povestit cum a adoptat, pe stradă, chiar de 8 martie, un cățel pe care îl aduce și la meciurile sale oficiale de tenis.

„Freddie este bucuria mea. Este labrador. A asistat la meciuri, este obișnuit și cu tenisul,” a declarat Ana Bogdan, care a mărturisit că are două pasiuni noi, în viața sa personală: îi place să învețe să cânte la pian și pictează.

Bogdan și Tecău militează pentru o hrană mai bună oferită animalelor de companie

Nici Horia Tecău nu a stat prea mult timp singur, după retragerea definitivă din tenis. Fostul vicecampion olimpic și multiplu campion de Grand Slam are o cățelușă Shih Tzu, o rasă de talie mică, originară din TIbet.

„Face parte din familie. Acum, văd din ce în ce mai mulți jucători și jucătoare care călătoresc, în circuit, cu cățelul,” a punctat Horia Tecău, despre realitățile care se schimbă, în timp real, în ATP și în WTA.

Ana Bogdan, apariție spectaculoasă în Franța. Ce a făcut finalista Transylvania Open 2024
Ana Bogdan, apariție spectaculoasă în Franța. Ce a făcut finalista Transylvania Open 2024
Ana Bogdan, apariție spectaculoasă în Franța. Ce a făcut finalista Transylvania Open 2024
Ana Bogdan, apariție spectaculoasă în Franța. Ce a făcut finalista Transylvania Open 2024
Ana Bogdan, apariție spectaculoasă în Franța. Ce a făcut finalista Transylvania Open 2024
Ana Bogdan, apariție spectaculoasă în Franța. Ce a făcut finalista Transylvania Open 2024
Ana Bogdan, apariție spectaculoasă în Franța. Ce a făcut finalista Transylvania Open 2024
Ana Bogdan, apariție spectaculoasă în Franța. Ce a făcut finalista Transylvania Open 2024
Ana Bogdan, apariție spectaculoasă în Franța. Ce a făcut finalista Transylvania Open 2024
Ana Bogdan, apariție spectaculoasă în Franța. Ce a făcut finalista Transylvania Open 2024
Ana Bogdan, apariție spectaculoasă în Franța. Ce a făcut finalista Transylvania Open 2024
Horia Tecău și Ana Bogdan, amintiri grozave împreună, la Cupa Billie Jean King

Horia Tecău a fost căpitanul nejucător al României când Ana Bogdan, alături de Jaqueline Cristian, a conturat o revenire impresionantă în fața Ucrainei, baraj în urma căruia România a reușit calificarea la turneul final al Cupei Billie Jean King.

S-a întâmplat în aprilie 2024, în urmă cu doi ani, când, pe zgura de la Fernandina Beach, Florida, România a revenit de la 0-2 la meciuri, în detrimentul țării vecine.

România a fost învinsă de Japonia, la turneul final, dar și-a consumat prima participare la turneul final al Cupei Billie Jean King - actuala denumire a fostei Fed Cup, întrecere în care România a jucat semifinala, în aprilie 2019, în urmă cu șapte ani.

