Italianul traversează o perioadă excelentă în circuit. Numărul doi mondial a câștigat turneul din Florida fără set pierdut, după o finală controlată autoritar în fața lui Jiri Lehecka. Sinner a reușit astfel „Sunshine Double”, impunându-se în același sezon atât la Indian Wells, cât și la Miami Open, o performanță pe care niciun alt jucător nu a mai atins-o în ultimii nouă ani.

Dincolo de execuțiile de pe teren, italianul a pus constanța sa din ultima perioadă și pe seama muncii depuse în pauza competițională de la finalul anului 2025. Prezent în Dubai alături de antrenorul Darren Cahill, Sinner a avut ocazia să se pregătească alături de Simona Halep, dubla campioană de Grand Slam ajutându-l să capete o nouă perspectivă.

„A fost minunat, plin de emoții, pentru că nu am văzut-o foarte des în circuit. Discuția cu ea m-a ajutat mult să înțeleg cum să gestionez anumite lucruri. Pe teren este minunată, o mare campioană. A fost un moment foarte frumos. Mulțumesc”, a spus Sinner într-un interviu pentru DigiSport.

Darren Cahill, rol important în cariera lui Sinner

Un factor decisiv în dezvoltarea liderului italian rămâne Darren Cahill, cel care a ghidat-o pe jucătoarea din România în cea mai de succes perioadă a carierei sale. Deși tehnicianul australian intenționa să se retragă din circuit la finalul lui 2025 pentru a acorda prioritate familiei, Sinner l-a convins să își prelungească angajamentul și pentru actualul sezon.

„Darren este o parte cheie a echipei noastre; ne ține uniți. Experiența lui este fundamentală în momentele speciale, mai ales când lucrurile nu merg așa cum ne așteptăm. După Turneul Campionilor, am avut o conversație bună. Am făcut un pas înainte și totul a funcționat bine. Sunt bucuros că poate rămâne încă un an; este foarte important la nivelul la care sunt acum. Combinația cu Simone Vagnozzi este excelentă. Au mare încredere unul în celălalt, iar decizia lui de a rămâne cu mine este cea corectă”, a transmis jucătorul italian.