Se întâmplă în circuitul WTA: ce au decis Sabalenka și Badosa, la începutul noului an

Se întâmplă în circuitul WTA: ce au decis Sabalenka și Badosa, la începutul noului an
Paula Badosa și Aryna Sabalenka, decizie surprinzătoare, în debutul sezonului 2026.

Aryna SabalenkaTenis WTAPaula Badosa
Până la începutul anului 2026, Aryna Sabalenka și Paula Badosa erau mulțumite să convingă în proba individuală a circuitului WTA și să își arate prietenia strânsă ori de câte ori era posibil.

Susținându-se reciproc în apariții avute în turnee amicale sau filmând dansuri distractive pentru rețelele sociale, jucătoarele de tenis cu experiență în top 10 WTA au hotărât să adauge un plus de seriozitate în relația lor.

Sabalenka și Badosa au început anul cu o victorie în proba de dublu

După ce au făcut o parte din vacanța finalului de an împreună, Sabalenka și Badosa au hotărât să joace în proba de dublu, în turneul WTA 500 de la Brisbane.

Alegerea s-a dovedit inspirată, având în vedere că echipa iberico-bielorusă a ajuns în sferturile de finală ale competiției. În primul meci jucat în 2026, Sabalenka și Badosa au trecut de Ludmila Samsonova și Shuai Zhang, scor 7-6 (2), 7-6 (3), după 107 minute de joc.

Pentru un loc în semifinalele întrecerii din Australia, Sabalenka și Badosa vor lupta împotriva echipei alcătuite din Ellen Perez și Cristina Bucșa.

Cele două formează echipa cotată cu a treia șansă la câștigarea turneului de dublu de la Brisbane.

În clasamentul individual al circuitului WTA, Aryna Sabalenka și Paula Badosa ocupă locurile 1, respectiv 25.

Dezvăluire incredibilă: ce sumă a putut refuza Varga pentru Louis Munteanu, &icirc;n vară!
Legendarul Javier Zanetti, părere sinceră despre Cristi Chivu! Cum l-a numit pe rom&acirc;n
Echipa care insistă pentru Drăgușin: &bdquo;Conducerea lucrează de zor&ldquo;
Un fost număr 1 ATP crede că Alcaraz are probleme cu femeile: la ce s-a referit
Chelsea a &icirc;nceput negocierile cu noul antrenor! Un italian de 36 de ani este favorit pentru a-l &icirc;nlocui pe Maresca
Nota primită de Cristi Chivu după Inter &ndash; Bologna 3-1! Italienii sunt la picioarele rom&acirc;nului: &rdquo;Un răspuns frumos!&rdquo;

I-a spus &rdquo;Nu&rdquo; direct lui Radu Drăgușin! Anunțul făcut de Gazzetta dello Sport

Culisele plecării atacantului de la FCSB: &bdquo;Mi-a spus Gigi &icirc;n vară că nu mă mai vrea&rdquo;

Mesaj pentru Dan Șucu! Daniele De Rossi: &bdquo;&Icirc;ncep&acirc;nd de m&acirc;ine...&rdquo;

Mercato iarnă 2026 | Echipele din Liga 1 au &icirc;nceput să facă primele transferuri

Gata! Pleacă de la FCSB și se alătura unei adversare din Superliga

