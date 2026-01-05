Până la începutul anului 2026, Aryna Sabalenka și Paula Badosa erau mulțumite să convingă în proba individuală a circuitului WTA și să își arate prietenia strânsă ori de câte ori era posibil.

Susținându-se reciproc în apariții avute în turnee amicale sau filmând dansuri distractive pentru rețelele sociale, jucătoarele de tenis cu experiență în top 10 WTA au hotărât să adauge un plus de seriozitate în relația lor.

Sabalenka și Badosa au început anul cu o victorie în proba de dublu

După ce au făcut o parte din vacanța finalului de an împreună, Sabalenka și Badosa au hotărât să joace în proba de dublu, în turneul WTA 500 de la Brisbane.

Alegerea s-a dovedit inspirată, având în vedere că echipa iberico-bielorusă a ajuns în sferturile de finală ale competiției. În primul meci jucat în 2026, Sabalenka și Badosa au trecut de Ludmila Samsonova și Shuai Zhang, scor 7-6 (2), 7-6 (3), după 107 minute de joc.

