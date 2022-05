Se face de râs sau are dreptate? Stefanos Tsitsipas surprinde: „Tenisul e cel mai dificil sport, din toate câte există!”

Întrebarea „care este cel mai greu sport din lume?” îi îndreaptă pe mulți oameni în direcția sporturilor de contact și/ sau de anduranță, unde nivelul de reziliență la durere decide învingătorul.

Alte persoane tind către o combinație între aceste tipologii de sport, precum rugby-ul sau polo-ul, dar Stefanos Tsitsipas (23 de ani, 4 ATP) afirmă că tenisul ar fi cel mai dificil, dintre toate câte există.

„Tenisul e cel mai dificil sport, din toate câte există. Dacă faci câteva greșeli, ești deja în dezavantaj, iar un singur break în sportul nostru, tenis masculin, poate însemna foarte mult.

Te regăsești urmărind adversarul mereu, să fiu sincer,” a spus Stefanos Tsitsipas, învins în finala turneului ATP Masters 1000 de la Roma de către liderul mondial, Novak Djokovic (34 de ani, 1 ATP), cu 6-0, 7-6 (5).

„Nu am servit grozav în primul set, m-am grăbit prea mult și am avut prea multe gânduri, în același timp, atunci când serveam. O dată ce mi-am stabilit o imagine clară asupra jocului, procesul de a lua deciziile potrivite s-a schimbat.

Djokovic a jucat bine, a returnat eficient și a părut să se legene între lovituri cu o libertate mare, lucru care m-a făcut să muncesc și mai mult,” a declarat Stefanos Tsitsipas, după încheierea finalei, notează Tennis Head.

În urma eșecului dureros din capitala Italiei, Tsitsipas se va bucura mai mult de urcarea pe locul 4 în clasamentul ATP, în care îl depășește pe Rafael Nadal, decât de premiul financiar, în valoare de €456,720 încasat în urma calificării în finală, la Roma.

Congratulations @steftsitsipas on a great tournament - you are a fantastic leader of this sport with a big future ahead. I’m honored to be a colleague. pic.twitter.com/mjYhWnqdKX