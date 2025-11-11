VIDEO Sabalenka, reacție jignitoare la adresa Rybakinei: atitudine de pierzătoare din partea numărului 1 WTA după finala Turneului Campioanelor

Premiată de Simona Halep și Garbine Muguruza pentru performanța de a încheia al doilea sezon consecutiv pe întâia poziție a clasamentului mondial, Aryna Sabalenka (27 de ani, 1 WTA) a încheiat Turneul Campioanelor cu o înfrângere dureroasă.

Sportiva din Belarus a fost învinsă în două seturi de Elena Rybakina (26 de ani, 5 WTA), scor 6-3, 7-6 (0), în finala de la Riad, la capătul căreia Sabalenka a avut o reacție emoțională puternică.

Sabalenka, jignire la adresa Rybakinei

Vizibil frustrată după un tiebreak pierdut la zero, care i-a năruit orice șansă de a câștiga Turneul Campioanelor, Aryna Sabalenka a izbucnit în lacrimi și nu s-a putut abține de la un comentariu care nu îi aduce onoare.

Prima jucătoare a lumii s-a referit la eșecul suferit în fața Elenei Rybakina printr-o zicală rusească care spune: „o dată pe an și bățul trage,” insinuând că rivala din Kazahstan a prins cea mai bună zi a anului chiar în finala Turneului Campioanelor.

Privind istoricul întâlnirilor directe dintre Sabalenka și Rybakina, atitudinea bielorusei pare desprinsă de realitate, ea conducând-o doar cu 8-6 pe kazahă, în istoricul duelurilor.

  Aryna sabalenka finala tc riad 2025 nemultumita
Aryna Sabalenka / Foto - Getty Images
Sabalenka nu este la prima ieșire nesportivă

Nu este prima dată când Aryna Sabalenka are o reacție jignitoare la adresa unei oponente.

În semifinalele Openului American desfășurat în 2023, Aryna Sabalenka pierdea cu 6-0 primul set al meciului cu Madison Keys.

Înainte de a câștiga la unu și la cinci tiebreak-urile seturilor 2 și 3, Sabalenka se răstea la membrii staff-ului său, înspre care vocifera aceeași zicală: „până și un băț trage o dată pe an, dar de ce mama dracului tocmai în semifinale?”, s-a plâns Sabalenka de jocul bun al americancei Keys, într-o secvență în care a folosit limbaj obscen.

Sabalenka are motive de frustrare în 2025, chiar dacă termină anul pe locul întâi în clasament

În 2025, Aryna Sabalenka a pierdut în fața americancei Madison Keys finala Openului Australian, scor 6-3, 2-6, 7-5.

În acest sezon, Sabalenka a câștigat un singur titlu de mare șlem, la New York, după două finale cedate la Melbourne și Paris, în favoarea americancelor Madison Keys, respectiv Cori Gauff.

Simona e PRINTESA GOLFULUI! Halep 3-6, 6-3, 7-6 Rybakina | TENSIUNE EXTREMA, Simona castiga FABULOS cu Rybakina! AICI: tot ce s-a intamplat
