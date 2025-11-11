Premiată de Simona Halep și Garbine Muguruza pentru performanța de a încheia al doilea sezon consecutiv pe întâia poziție a clasamentului mondial, Aryna Sabalenka (27 de ani, 1 WTA) a încheiat Turneul Campioanelor cu o înfrângere dureroasă.

Sportiva din Belarus a fost învinsă în două seturi de Elena Rybakina (26 de ani, 5 WTA), scor 6-3, 7-6 (0), în finala de la Riad, la capătul căreia Sabalenka a avut o reacție emoțională puternică.

Sabalenka, jignire la adresa Rybakinei

Vizibil frustrată după un tiebreak pierdut la zero, care i-a năruit orice șansă de a câștiga Turneul Campioanelor, Aryna Sabalenka a izbucnit în lacrimi și nu s-a putut abține de la un comentariu care nu îi aduce onoare.

Prima jucătoare a lumii s-a referit la eșecul suferit în fața Elenei Rybakina printr-o zicală rusească care spune: „o dată pe an și bățul trage,” insinuând că rivala din Kazahstan a prins cea mai bună zi a anului chiar în finala Turneului Campioanelor.

Privind istoricul întâlnirilor directe dintre Sabalenka și Rybakina, atitudinea bielorusei pare desprinsă de realitate, ea conducând-o doar cu 8-6 pe kazahă, în istoricul duelurilor.

