"Sa organizam Roland Garros cu portile inchise? Va fi o problema" | Reactia OFICIALA a directorului turneului care i-a intristat pe fanii tenisului

Din articol Organizatorii Wimbledon nu vor turneu fara spectatori, pe cand cei de la Roland Garros ar fi de acord cu aceasta varianta

Oficialii RG 2020 se gandesc din ce in ce mai mult la varianta organizarii Roland Garros cu portile inchise.

Influenta coronavirusului a schimbat deja in maniera drastica configuratia sezonului 2020 atat in circuitul WTA, cat si in ATP, iar oficialii turneului de la Roland Garros devin pe zi ce trece din ce in ce mai ingrijorati cu privire la modul in care s-ar putea derula Slam-ul francez in acest an.

"Trebuie sa urmam recomandarile guvernului si ale expertilor medicali. Inevitabil, competitiile programate in saptamanile urmatoare sunt expuse. Va fi o problema sa organizam Roland Garrosul cu portile inchise. Ar fi viabil din punct de vedere economic? Lucrurile se intampla cu rapiditate, vom vedea pana la momentul startului competitiei”, a afirmat directorul turneului de la Roland Garros.

"Dinspre Wimbledon razbate insa mult mai ferm rumoarea ca organizatorii de la All England Club ar prefera anularea in locul desfasurarii cu tribunele goale. Varianta este avansata de cotidianul Daily Mail, care subliniaza insa ca ultimul cuvant il va avea Guvernul, cel care coordoneaza ceea ce se intampla in sport in corelatie cu pandemia de coronavirus.

Problema a fost discutata intr-o intalnire dintre forurile importante din sportul britanic si detinatorii de drepturi TV, acolo unde oficialii de la Wimbledon au adus ca argument faptul ca turneul are un caracter istoric, pe care doreste sa-l conserve in continuare cu cat mai putine schimbari. Ramane de vazut ce se va mai intampla pana atunci. Deocamdata, Roland Garros e mai aproape in timp," a completat Guy Forget.